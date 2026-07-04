Video: cayó tras intentar robar cortes de carne de un Biggie en Villa Elisa

Un joven de 22 años fue aprehendido este viernes luego de intentar hurtar dos cortes de carne envasada de un local de la cadena Biggie, ubicado sobre la avenida Von Poleski casi Defensores del Chaco, en el barrio Rosedal de Villa Elisa. La mercadería, valuada en unos G. 350.000, fue recuperada por la Policía.

El procedimiento se realizó alrededor de las 14:20, luego de que los encargados del comercio alertaran al Sistema 911 al detectar, mediante el circuito cerrado de cámaras, que un cliente ocultaba productos entre sus prendas con aparentes intenciones de abandonar el local sin pagar.

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Policía llegó antes de que abandonara el comercio

Agentes de la Comisaría 17ª Central acudieron rápidamente al lugar y encontraron al sospechoso con los dos cortes de carne envasada ocultos entre la ropa. Los intervinientes procedieron a su aprehensión y recuperaron la totalidad de la mercadería.

El detenido fue identificado como Nilton Fabián Amarilla Servín, de 22 años, domiciliado en el barrio San Pablo de Asunción y sin antecedentes penales, según el informe policial.

Ya había sido detectado en otro Biggie

El comisario Arnaldo Vázquez informó que el joven ya había ingresado previamente a otro local de la cadena Biggie, donde, presuntamente, intentó cometer un hecho similar. En aquella ocasión no logró llevarse ningún producto.

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De acuerdo con el jefe policial, tras ese episodio, los responsables del primer comercio alertaron a otros locales de la cadena sobre la presencia del sospechoso. Por ese motivo, cuando volvió a ingresar a la sucursal de Villa Elisa, los encargados ya lo mantenían bajo observación hasta confirmar el intento de hurto.

Fiscalía ordenó su detención

Luego de su aprehensión, Amarilla Servín fue trasladado al Hospital de Villa Elisa para la inspección médica de rigor y posteriormente quedó a disposición del Ministerio Público.

El caso fue comunicado a la fiscala Andrea Ríos, de la Unidad Penal N.º 1 de Villa Elisa, quien dispuso la detención del joven mientras continúan las diligencias investigativas.