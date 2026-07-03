Conductor de Bolt fue víctima de violento robo en Guarambaré

Durante la noche de ayer, jueves, un conductor de Bolt identificado como Kevin Rodrigo Gill (30) fue asaltado tras el descenso de dos pasajeras en Guarambaré.

Según su testimonio, luego de que las mujeres descendieran e ingresaran a un domicilio, seis personas -que iban dos en cada motocicleta- lo rodearon y, sin mediar palabras, efectuaron disparos.

Uno de los balazos rompió la ventanilla del conductor; seguidamente lo bajaron a la fuerza para golpearlo varias veces y así robar el vehículo que había alquilado apenas hace ocho días para trabajar en la plataforma.

“Fue algo muy horrible; todo lo que viví fue muy rápido”, expresó la víctima.

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Persecución y recuperación

Pese a la violencia del asalto, Gill realizó una persecución a sus atacantes con una persona que tenía una moto y en ese lapso también dio aviso a la Policía.

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Por su parte, el oficial Cristhian Arce, de la Comisaría N°20 de Julián Augusto Saldívar, confirmó que tras recibir el reporte se implementó un operativo de rastrillaje con el apoyo de comisarías aledañas y del Grupo Lince.

Pese a que la zona del ataque era bastante oscura, los uniformados localizaron el auto abandonado poco tiempo después del hecho.

Finalmente, aunque el vehículo cuenta con sistema de GPS, la víctima no pudo facilitar el rastreo en el momento inicial porque los delincuentes también robaron su celular.

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