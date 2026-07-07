Pedro Juan Caballero: detienen a brasileño condenado en su país

Agentes del Comando Bipartito de la Policía Nacional con base en Pedro Juan Caballero capturaron este martes a un ciudadano brasileño que contaba con una orden de prisión en su país de origen, en el marco de una condena de 15 años de cárcel, según informaron los intervinientes.

El detenido fue identificado como Claudir Carneiro Menezes, condenado a 15 años de cárcel por un caso de asalto cometido en la localidad de Chapecó, estado de Santa Catarina, del vecino país, según la Policía Nacional.

La operación fue encabezada por la fiscala Reinalda Palacios y se llevó a cabo en la fracción Villa Teresa del barrio Defensores del Chaco, al sur de esta capital departamental. Del poder del privado de libertad fue incautado un teléfono celular.

Será expulsado del país

Fuentes del Ministerio Público de Pedro Juan Caballero indicaron que el ciudadano brasileño detenido este martes por los agentes del Comando Bipartito será expulsado en las próximas horas y puesto a disposición de las autoridades del vecino país para cumplir con la condena que se le impuso en su momento.

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