Funcionario electoral de Quiindy imputado por abigeato está prófugo y con orden de captura

El funcionario del Registro de la Justicia Electoral, Miguel María Mongelos Echeverría (42), fue imputado por el Ministerio Público por su presunta participación en un caso de abigeato. El hecho ocurrió el pasado 16 de junio en este municipio y actualmente se encuentra con orden de captura.

De acuerdo a los antecedentes el funcionario público ya había sido procesado por un caso similar y obtuvo el sobreseimiento definitivo en 2017 tras un acuerdo conciliatorio con las víctimas.

El fiscal Leonardo Cáceres Alvarenga, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Abigeato, imputó al funcionario público Mongelós Echeverría, domiciliado en la compañía Loma Pytä, por el supuesto hecho punible de abigeato.

Asimismo, fue imputado por el mismo hecho a Erico Barrios Ayala (74), quien está cumpliendo con arresto domiciliario.

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Conductor colaboró con investigación

De acuerdo con el acta de imputación presentada por el fiscal Cáceres Alvarenga, el procedimiento policial se realizó el 16 de junio de 2026, alrededor de la 01:20, sobre el kilómetro 115 de la Ruta PY01, jurisdicción de este municipio.

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En el lugar fue aprehendido Barrios Ayala quien al momento de la intervención policial se encontraba al mando de un camión Mercedes Benz de carga en el que estaba transportando dos animales vacunos.

El conductor al momento del control policial señaló que fue contratado por Mongelós Echeverría, quien éste al ver la barrera policial se bajó unos metros antes y le dijo que luego se iban a encontrar.

El conductor colaboró con la investigación e indicó a los intervinientes el lugar de donde habrían alzado los animales. Los bovinos habrían sido trasladados desde un inmueble ubicado en la compañía Ypuku, distrito de Caapucú, propiedad de Luis Osmar Fernández Paredes.

Ante la incomparecencia de Mongelos Echeverría, el Juzgado Penal de Garantías de Quiindy, a cargo de Rodolfo Vera, lo declaró en rebeldía mediante una resolución A.I N°279 dictada el 17 de junio de 2026. En consecuencia, también dispuso su captura en todo el territorio nacional, por lo que actualmente se encuentra prófugo de la Justicia, explicó el fiscal Cáceres Alvarenga.

Antecedente

Mongelos Echeverría ya había enfrentado un proceso por supuesto abigeato. En junio de 2017, la entonces jueza Penal de Garantías de Ybycuí, Adriana Pedretti, dispuso su sobreseimiento definitivo y la extinción de la causa tras un acuerdo conciliatorio entre las partes, a pedido del entonces fiscal de Carapeguá, Darío Baudelio Villagra Flores.

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En ese entonces, el funcionario público había sido detenido cuando transportaba dos vacas presumiblemente robadas en una camioneta sobre la Ruta PY01, en jurisdicción de Caapucú. Los animales pertenecían a los productores Benjamín Carneiro y Felipa Rojas Carneiro.