Buscan al papá de Luz Dahiana por el asesinato de un sobrino en J. Augusto Saldívar

Efectivos de la comisaría 20° Central y efectivos del Departamento Especializado en Investigación de Homicidios efectuaron una serie de intervenciones en en busca de Juan Ignacio Espinoza, padre de la joven Luz Dahiana Espinoza (21) desaparecida en el año 2020.

Espinoza está bajo sospecha de ser el autor del homicidio de su sobrino Luis Javier Notario, de 36 años, ocurrido en la madrugada del jueves, en el barrio Santa Librada de J. Augusto Saldívar.

Juan Ignacio era un hombre muy conocido en su comunidad por todo el trabajo desplegado en busca de su hija. Sin embargo, vecinos indicaron que la ingesta de bebida alcohólica revelaba un carácter difícil y hasta violento.

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Siempre de acuerdo con el relato de los allegados, Juan Ignacio aparentemente le prestó su bicicleta a su sobrino y vecino a la vez Luis Javier, quien supuestamente también era adicto a los tragos y otras sustancias prohibidas.

Rompió el faro

Aparentemente, Luis Javier tuvo un accidente, se cayó sobre un camino vecinal que rompió algunos accesorios de la moto incluyendo en faro y fue a dejar el biciclo sin reparar frente a la casa de su tío.

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Esto generó la ira de Juan Ignacio, quien se encontró con su sobrino en la madrugada del jueves en una esquina del barrio, en una ronda de amigos amenizado con abundante alcohol.

En ese lugar supuestamente rebrotó la furia del hombre por la averías de su moto y la desconsideración del sobrino que dejó el vehículo sin ofrecer ninguna compensación para ayudar en las reparaciones.

Lo cierto fue que ambos comenzaron una airada discusión que terminó cuando Juan Ignacio sacó un revólver calibre 22 y disparó contra su ocasional rival. Luis Javier sufrió un balazo en el ojo izquierdo y cayó muerto en el lugar, en tanto que el presunto homicida escapó.

Policías de varias dependencias buscan al sospechoso, ya allanaron su casa, intervinieron las viviendas de varios allegados, pero hasta el momento el hombre continúa con paradero desconocido.

El caso Luz Dahiana

La joven Luz Dahiana Espinoza Colmán desapareció en la madrugada del 18 de septiembre del 2020 tras abandonar la casa donde estaba viviendo en la ciudad de Itá con su pareja Joel Guzmán Amarilla.

La Fiscalía y la Policía buscaron denodadamente a la joven madre de 21 años durante varios años hasta que finalmente se dieron por vencidos al no encontrar su rastro de la joven que se presume fue asesinada por su concubino.

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Joel Guzmán Amarilla fue detenido y procesado por la desaparición de la mujer, debido a que la Fiscalía encontró algunos elementos que lo conectaban con la repentina desaparición de la joven y en enero del 2025 el sospechoso fue condenado a 30 años de cárcel por feminicidio.