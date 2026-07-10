De un escopetazo, matan a un hombre en Pedro Juan Caballero

Un hecho de homicidio ocurrió este viernes en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Resultó víctima Carlos Enrique Rodas, de 40 años, quien no registra antecedentes penales, según informó la Policía Nacional.

Los datos recabados en la zona indican que el mismo se encontraba frente a su domicilio, junto a su hijo, un niño de 10 años, cuando se produjo el ataque. Según el relato, el solitario ocupante de una motocicleta se acercó, desenfundó su arma, que sería una escopeta, disparó contra la humanidad de la víctima y posteriormente huyó del lugar.

Malherido, Rodas intentó correr para evitar ser alcanzado por más disparos, dio unos pasos, no aguantó la gravedad de la herida, cayó entre las malezas y murió, según el testimonio de algunos lugareños.

El hecho ocurrió en la zona de la fracción María Auxiliadora, al sur de la capital departamental de Amambay, entre el barrio Jardín Aurora y el lugar denominado Mafussi.

Desde la Dirección de la Policía Nacional en Amambay informaron que el caso fue comunicado al fiscal de turno, Emilio Álvarez. El reporte señala además que se iniciaron las tareas investigativas para dar con el paradero del autor del hecho.

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