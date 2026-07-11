Tiroteo en Alberdi: lo que se sabe del presunto delincuente abatido

Un suboficial de la Policía Nacional con orden de captura y antecedentes por robo agravado fue abatido, un agente de investigaciones resultó herido y dos personas fueron detenidas.

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El procedimiento tuvo lugar anoche, alrededor de las 22:30, a unos cinco kilómetros de la rotonda de Cruce Acevedo kue.

Según el informe del Departamento de Investigaciones de Ñeembucú, el operativo se realizó en el marco de las averiguaciones sobre el asalto registrado el 8 de julio, cerca de las 22:30, en el local comercial denominado Autoservicio Liz II, ubicado sobre la calle 12 de Octubre esquina Ignacio Iturbe de la ciudad de Alberdi.

De acuerdo con el relato policial, agentes del Departamento de Investigaciones y personal de apoyo táctico realizaban controles de vehículos y personas en la rotonda de Alberdi cuando una ambulancia Toyota Grand Hiace, chapa AAIT 570, intentó salir de la ciudad.

Los intervinientes solicitaron al conductor que detuviera la marcha, pero este hizo caso omiso y continuó su trayecto atropellando la barrera policial.

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La situación dio inicio a una persecución sobre la Ruta PY 19. A unos cinco kilómetros del puesto de control, dos ocupantes descendieron del vehículo y se internaron en una zona boscosa.

Posteriormente, los agentes lograron interceptar la ambulancia y, al verificar el área, se produjo un enfrentamiento armado cuando los sospechosos habrían efectuado disparos contra el personal policial.

Como resultado del intercambio de disparos, el Suboficial Superior Lidio Candia, del Departamento de Investigaciones de Ñeembucú, resultó herido por un impacto de bala en el brazo izquierdo. El uniformado fue trasladado al Hospital de Policia Rigoberto Caballero, donde permanece estable y en observación.

En el lugar fue hallado sin signos vitales Richard Cáceres Ojeda, de 37 años, identificado como personal policial con grado de Suboficial Mayor.

El mismo habría participado en varios asaltos en la ciudad de Alberdi anteriormente, contaba con orden de captura pendiente por incumplir un arresto domiciliario y procesado por su presunta participación como cabecilla en un violento asalto domiciliario en esta localidad donde resultó víctima Juan Ernesto Vargas, e investigado por su supuesta implicancia en otros hechos delictivos recientes.

Durante el procedimiento fueron detenidos Diego Alberto Valdez Morales, de 34 años, conductor del vehículo, y Fabio Luis Gavilán, de 51 años. Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público y permanecen recluidos en la sede del Departamento de Seguridad Ciudadana de Ñeembucú.

La Policía informó además la incautación como evidencias un fusil calibre 5.56, dos escopetas calibre 12, una pistola 9 mm, un teléfono celular Samsung, prendas de vestir y otros indicios vinculados a la causa investigada.

Tomaron intervención el agente fiscal Diego Benítez, la médica forense Leticia Alfonso y personal del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional.

El cuerpo del fallecido fue trasladado a la morgue de la capital para los procedimientos correspondientes, mientras que las evidencias quedaron a disposición del Ministerio Público. Las investigaciones continúan.