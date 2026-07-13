Disturbio fatal en Guarambaré: lo que reveló la autopsia

El fiscal Eduardo Román confirmó que la autopsia realizada al cuerpo de Néstor Pintos reveló que un solo proyectil acabó con su vida. El disparo ingresó por la zona maxilar, debajo del labio inferior, con una leve inclinación hacia la derecha, y se fragmentó en dos al momento del impacto. Según el médico forense, no se hallaron otros rastros de violencia en el cuerpo.

Respecto al avance de la causa, el representante del Ministerio Público señaló que desde ayer se están recolectando elementos para esclarecer el suceso. Entre las diligencias principales, se realizaron pruebas de parafina (muestras de posibles restos de pólvora) a los 12 efectivos policiales que participaron en el procedimiento.

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En espera de resultados de balística

El punto central de la investigación radica ahora en el análisis del plomo extraído del cuerpo. “Hoy cotejamos el plomo retirado, la bala, para ver a qué calibre corresponde y cuál pudo haber sido el arma que efectuó el disparo”, explicó Román. El análisis está a cargo del Departamento de Balística de la Policía Nacional, mientras que Criminalística continúa trabajando en el lugar de los hechos.

En cuanto a la situación procesal de los uniformados, el fiscal evitó adelantar imputaciones, subrayando que se analiza la conducta de cada uno para determinar si existió un actuar prohibido o un uso excesivo de la fuerza.

“Tenemos varias aristas, entre ellas noticias de que estas personas también portaban armas de fuego que probablemente hayan realizado disparos”, refirió el fiscal, añadiendo que también se busca identificar a otros sujetos particulares que habrían participado en los disturbios.

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En los vídeos difundidos minutos después del suceso se observa a quien sería el ahora fallecido, aparentemente efectuando disparos. Sobre el punto, el agente manifestó no contar con datos precisos.

Piden acercar vídeos a la Fiscalía

El fiscal confirmó que cuenta con imágenes de circuito cerrado, pero hizo un llamado a la ciudadanía para que acerquen filmaciones particulares que puedan aportar luz sobre lo ocurrido durante los enfrentamientos.

En principio, la causa está caratulada como un hecho punible contra la vida, además de perturbación de la paz pública. “Quiero ser consecuente con lo que vamos obteniendo y conforme a eso vamos a tomar la mejor decisión”, concluyó el fiscal sobre la posible sujeción a proceso de los efectivos policiales.

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