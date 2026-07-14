Dos reos se fugan de la Penitenciaría Regional de Misiones

Los fugados fueron identificados como Ignacio Cubilla, de 51 años, quien cumplía una condena de 13 años de pena privativa de libertad por tráfico de sustancias estupefacientes, y Pascual Benítez Miranda, de 43 años, condenado a 26 años de prisión por homicidio doloso.

El jefe de la Comisaría Primera de San Juan Bautista, comisario Ramón Bacigalupo, informó que ambos internos habrían logrado salir de sus respectivos pabellones tras cortar la reja de seguridad ubicada en el sector administrativo de la penitenciaría.

Posteriormente, atravesaron el patio del establecimiento y llegaron hasta el cerco perimetral.

Lea más: Gatillo fácil: “No detenerse en un retén no es delito”, admite Riera

Los datos preliminares señalan que los reclusos cortaron el tejido de alambre del perímetro externo, ubicado hacia la calle del establecimiento penitenciario, y escaparon hacia una zona boscosa cercana.

La fuga habría ocurrido aproximadamente a las 02:30 de la madrugada de este martes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según la Policía Nacional, Pascual Benítez es de Yuty, Caazapá y Ignacio Cubilla, oriundos de San Pedro del Paraná, departamento de Itapúa.

Tras conocerse la fuga, agentes policiales del departamento de Misiones desplegaron un operativo de búsqueda para intentar localizar y recapturar a los fugados.

En el procedimiento interviene la agente fiscal de la Unidad Penal N.º 2 de San Juan Bautista, Mirtha Valle.