Fuga de reos en Misiones: allanan dos viviendas e incautan celulares en Santa María

Dos viviendas fueron allanadas en la comunidad de San Juan Berchmans, una de las compañías del distrito de Santa María, departamento de Misiones, en prosecución de la búsqueda y recaptura de los dos reos, Ignacio Cubilla y Pascual Benítez, quienes se fugaron de la Penitenciaría Regional de Misiones durante la madrugada de este martes.

El primer allanamiento se realizó en la vivienda de Bárbara Riveros Arrúa, de 27 años, quien sería pareja sentimental de Ignacio Cubilla, interno que cumplía una condena de 13 años de prisión por tráfico de sustancias estupefacientes.

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Durante el procedimiento, los intervinientes incautaron un aparato celular marca Nokia, modelo TA-1190, de color negro, activado a la línea Tigo, que será sometido a los análisis y pericias correspondientes para determinar si contiene información relacionada con la fuga.

La segunda vivienda allanada pertenece a Luci Natividad Villamayor Báez, de 26 años, también residente en la compañía San Juan Berchmans.

De este lugar fueron incautados dos aparatos celulares: uno de la marca Redmi Note 12, de color azul, con estuche rosado y activado a la línea Tigo; y otro equipo con un chip dentro del estuche, activado a la línea Personal.

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Según los datos preliminares, la mujer también tendría relación con el entorno de la pareja sentimental de Cubilla, motivo por el cual se procedió al allanamiento de su vivienda.

Los investigadores consideran de suma importancia la incautación de estos aparatos celulares, debido a que los análisis y pericias podrían arrojar información relacionada con la fuga de los dos internos.

Ignacio Cubilla cumplía una condena por tráfico de drogas, mientras que Pascual Benítez estaba recluido por homicidio doloso. La Policía Nacional continúa con los trabajos de búsqueda y recaptura de ambos reclusos.