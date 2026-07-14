Policiales
14 de julio de 2026 a la - 15:05

Matan a una mujer en área rural de Pedro Juan Caballero con el sello de “Justicieros de la Frontera”

Procedimiento de rigor en la escena del hallazgo del cadáver de una mujer, en el área rural de Pedro Juan Caballero.
Procedimiento de rigor en la escena del hallazgo del cadáver de una mujer en el área rural de Pedro Juan Caballero.

La Policía Nacional reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer. Cerca del cadáver fue dejado un escrito que sería de los autodenominados “Justicieros de la Frontera”.

Por Eder Rivas

Una mujer identificada como Yaquelina Duarte Vega, de nacionalidad brasileña, fue víctima de homicidio; su cuerpo fue encontrado al costado de un camino vecinal de la colonia Cerro Cora’i del distrito de Pedro Juan Caballero, con una herida aparentemente propinada con arma blanca, según informó la Policía Nacional.

Junto al cuerpo fue hallado un pedazo de cartón con un manuscrito en el que se lee “Justicieros de la frontera, No robar + 1 aviso”, lo que hace presumir que el hecho pudo haber sido autoría de los integrantes de un supuesto grupo criminal que atenta contra personas a las que consideran que cometen robos y hurtos en la zona.

Manuscrito dejado cerca del cuerpo de una mujer, encontrado en el área rural de Pedro Juan Caballero.
Manuscrito dejado cerca del cuerpo de una mujer encontrado en el área rural de Pedro Juan Caballero.

Indagarán si la mujer tiene antecedentes en Brasil

Desde la Comisaría 15 de la colonia Cerro Cora’i, informaron que no hay registros de antecedentes penales, pero sí la referencia de que la víctima era adicta a las drogas y, por ende, no se descarta que haya tenido participación en algún hecho punible.

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Las autoridades policiales solicitarán informe a sus pares de la ciudad de Ponta Porã para tener un panorama más claro sobre el perfil de la víctima.