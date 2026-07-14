PJC: imputan y piden cárcel para un agente penitenciario detenido con marihuana

El fiscal antidrogas de Amambay, Celso Morales, formuló imputación contra Alcides Ramírez González (43), guardiacárcel de la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero, quien fue sorprendido el lunes último transportando 2 kilos y 400 gramos de marihuana prensada.

Morales detalló que la imputación es por tenencia sin autorización de drogas prohibidas, con una expectativa de pena de hasta 15 años de cárcel. Agregó que pidió la prisión preventiva del procesado, que se abstuvo de declarar ante la Fiscalía, principalmente teniendo en cuenta la gravedad del hecho punible que se le atribuye.

Buscan a otros implicados

El fiscal Celso Morales indicó que la investigación recién comienza y que están en plena tarea de identificar a otros partícipes de un esquema de venta de drogas en el interior del establecimiento penal de Pedro Juan Caballero.

“Estamos iniciando la etapa investigativa, tratando de profundizar todo lo que respecta al detenido y a otras personas, si es que hubo otros implicados”, expresó Morales.

Agregó que pedirá un informe sobre la situación de Ramírez González en el proceso por la fuga masiva de presos ocurrida en el 2020, en el que el hoy detenido también está entre los casi 30 procesados.

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Agentes de Investigaciones de la Policía Nacional detuvieron el lunes al guardiacárcel Alcides Ramírez González en inmediaciones de la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero, donde prestaba servicios.

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El mismo conducía un automóvil Volkswagen Golf de su propiedad. En el interior del rodado fueron hallados 2 kilos y 400 gramos de marihuana que el sospechoso pretendía comercializar en la población penal de su lugar de trabajo.