Accidente fatal sobre la ruta PY05: no descartan imputar a ambos conductores involucrados

La fiscala de Pedro Juan Caballero, Mirtha Martínez, informó que abrió una causa penal por homicidio culposo en el marco de la investigación de un accidente fatal ocurrido en la noche del martes en la ciudad de Cerro Corá, departamento de Amambay.

En el percance, perdió la vida Wagner Antonio Mateus Da Silva, paraguayo de 43 años, guarda del ómnibus de la empresa Nasa Golondrina, que era guiado por Rubén Brizuela Rodas, de 29 años, quien resultó con lesiones leves, al igual que 2 de los 15 pasajeros que viajaban en la unidad de transporte.

El otro vehículo involucrado en el mortal percance se trata de un tractocamión guiado por Pánfilo León Falcon Ocampo, de 53 años, quien salió ileso. El hecho ocurrió en el kilómetro 31,5 de la ruta PY05, colonia Itapopo, distrito de Cerro Corá.

La fiscala Mirtha Martínez manifestó que tanto el conductor del ómnibus como el del tractocamión se exponen a una imputación.

“Estoy esperando el informe de pericia accidentológica de Criminalística para tomar una decisión, pero los dos podrían ser imputados”, indicó Martínez.

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“Una vez que tengamos el resultado, vamos a ver quién es el responsable. En este momento es el chofer del colectivo, pero también analizamos la conducta del otro chofer; vamos a esperar los resultados para no imputar por imputar”, señaló la fiscala.

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Agregó que también esperará el informe de la empresa de transporte, cuya unidad se vio involucrada, ya que cuenta con cámaras cuyo contenido también será analizado para tomar las decisiones que correspondan, esclarecer el caso y deslindar responsabilidades.