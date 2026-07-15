Capturan en Villa Elisa a miembro del Clan Rotela por crimen de integrante del PCC

El homicidio se produjo a las 16:46 del 5 de julio de 2025, sobre la calle Ypacaraí del barrio Villa Bonita de la ciudad de Villa Elisa, departamento Central.

El asesinado fue identificado como Jorge Ariel González Pereira, de 17 años, alias Jorgito, quien soportaba una medida de arresto domiciliario y prohibiciones de portar armas y consumir bebidas alcohólicas, en una causa por robo agravado (asalto) y asociación criminal.

El menor de edad, quien supuestamente era simpatizante del PCC, fue ultimado de un balazo en el pecho tras atacar frente a su casa y con dos amigos más a otros dos hombres que pasaban por el lugar en una motocicleta y que supuestamente son integrantes del CR.

Estos últimos fueron identificados como Rubén Darío Escobar Calderón, de 28 años, alias Nambi, quien manejaba la motocicleta, y Lucas Fabián Báez Génez, de 29 años, alias Luca’i, quien estaba como acompañante.

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Nambi, quien habría sido el que disparó contra Jorgito con un revólver, finalmente fue capturado hoy, miércoles 15 de julio, al ser localizado en la vía pública por policías de la comisaría 13ª de Villa Elisa.

El que era su pasajero cuando se produjo el homicidio, Luca’i, ya había sido capturado el miércoles 6 de agosto de 2025 también por policías de la comisaría 13ª de Villa Elisa.