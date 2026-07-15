Misiones: mal estado de los caminos frenó hasta a la Policía durante la búsqueda de reos fugados

Un grupo de efectivos de la Policía Nacional se encontraba realizando la búsqueda de los dos reos fugados en la madrugada de este martes de la Penitenciaría Regional de Misiones, identificados como Ignacio Cubilla y Pascual Benítez.

El operativo se desarrollaba en la compañía Ka’atygue, del distrito de Santa Rosa, departamento de Misiones. Durante el procedimiento, la patrullera policial ingresó a un camino vecinal de la zona, donde el conductor del móvil no pudo dimensionar el mal estado del tramo, una situación característica del lugar debido a la falta de reparación y mantenimiento.

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Al ingresar en un sector con mucho barro, el vehículo policial quedó completamente estancado y no pudo continuar su marcha. Ante esta situación, los agentes solicitaron ayuda a vecinos de la zona, quienes lograron contactar con el operador de una retroexcavadora que acudió al lugar para auxiliar a los efectivos y retirar la patrullera.

En ese contexto, los pobladores de la zona denuncian que, durante las temporadas de lluvias, el deterioro de los caminos vecinales genera serias dificultades para la circulación, dejando a las comunidades incomunicadas por semanas e incluso meses debido a las malas condiciones de los accesos.

El hecho rápidamente se viralizó en redes sociales y generó diversas reacciones. Por un lado, llamó la atención que un móvil policial quedara atrapado durante un operativo; por otro, volvió a poner en discusión la falta de acciones de las autoridades competentes para solucionar el histórico problema del mal estado de los caminos vecinales, una deuda pendiente no solo con los pobladores de Ka’atygue, sino con varias comunidades del departamento de Misiones.

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Antecedentes de los escapados

Ignacio Cubilla, condenado a 13 años de prisión por tráfico de estupefacientes, y Pascual Benítez, condenado a 26 años por homicidio doloso, se fugaron en la madrugada de este martes de la Penitenciaría Regional de Misiones, tras violentar las rejas de sus celdas y cortar los tres cercos perimetrales que dan hacia la calle ubicada frente al penal.

Desde la Policía Nacional informaron que la búsqueda de ambos reclusos continúa de manera ininterrumpida. Agentes del Departamento de Investigaciones, personal de Inteligencia y unidades técnicas realizan operativos en distintos puntos del departamento de Misiones con el objetivo de recapturar a los fugados.