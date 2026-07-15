Fuga de reos en Misiones: incautan celulares en la celda donde estaban recluidos los dos prófugos

En el pabellón baja de admisión de la Penitenciaría Regional de Misiones se realizó este miércoles un allanamiento, centrado en la celda Nº 3, de donde fueron incautados dos teléfonos celulares.

El procedimiento forma parte de la investigación por la fuga de los internos Ignacio Cubilla y Pascual Benítez, registrada en la madrugada del martes.

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Los aparatos estaban en poder de los internos Roque López Marecos y Santiago Vázquez Melgarejo, quienes compartían la celda con los dos internos fugados. Cubilla cumple una condena de 13 años de prisión por tráfico de estupefacientes, mientras que Benítez fue sentenciado a 26 años de cárcel por homicidio doloso.

El jefe de Prevención y Seguridad del departamento de Misiones, comisario Herminio Alderete, explicó que el procedimiento forma parte de las diligencias impulsadas para esclarecer las circunstancias de la evasión de ambos internos.

“Durante la intervención fueron incautados dos teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes. Se trata de un Samsung J8, de color negro, perteneciente a Roque López Mareco, y un Samsung A13, también de color negro, propiedad de Santiago Vázquez Melgarejo. Ambos eran compañeros de celda de los dos internos fugados”, mencionó Alderete.

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El comisario agregó que el allanamiento se llevó a cabo específicamente en la celda donde estaban alojados Ignacio Cubilla y Pascual Benítez, con el objetivo de recabar evidencias que permitan avanzar en el esclarecimiento de la fuga. El procedimiento fue encabezado por el asistente fiscal de la Unidad II del Ministerio Público, Jesús Riveros.

El comisario informó también que la búsqueda de los dos prófugos continúa de manera ininterrumpida. Agentes del Departamento de Investigaciones, personal de Inteligencia y unidades técnicas desarrollan operativos en diferentes puntos del departamento de Misiones.

Finalmente, Alderete solicitó la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier información que pueda contribuir a la localización y captura de Ignacio Cubilla y Pascual Benítez, señalando que toda información será verificada por los investigadores y podría contribuir a la captura de los prófugos.