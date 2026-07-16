Asalto en Alberdi: sospechan que la banda sigue en zona boscosa

La Policía Nacional informó sobre la detención de Juan Carlos Martínez López (38), sindicado como uno de los presuntos autores del violento asalto a un comercio ocurrido el pasado 8 de julio en Alberdi.

Con esta captura ya son tres los detenidos en el marco de la investigación. Además, uno de los presuntos integrantes de la banda fue abatido durante el operativo policial posterior al atraco.

El jefe del Departamento de Investigaciones de Central, comisario Flaminio Quinteros, informó que con esta captura actualmente serían cuatro los delincuentes buscados.

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Policía cree que la banda sigue oculta en la zona boscosa

Indicó que la sospecha que manejan es que los demás integrantes del grupo criminal continúan escondidos en la zona boscosa hacia la que huyeron tras el asalto. No obstante, los investigadores tampoco descartan que algunos hayan logrado llegar a zonas urbanas.

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Quinteros señaló que las fuerzas de seguridad mantienen los operativos de búsqueda, ya que cuatro presuntos integrantes de la banda permanecen prófugos.

“Desde el momento que la gavilla fue desbaratada por la Policía, se maneja información de que pueden seguir estando en la zona (boscosa), eso se puede corroborar con la detención de ayer. Tampoco se descarta la posibilidad de que alguien haya llegado a zona urbana”, declaró.

Agregó que otra de las hipótesis investigadas es que algunos integrantes de la banda hayan escapado en embarcaciones hacia territorio argentino.

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Detenido tenía órdenes de captura por dos casos

El comisario informó que Martínez López fue detenido en la zona de Surubi’y, Villeta. El hombre contaba con una orden de detención por el asalto en Alberdi y otra por un caso de robo agravado registrado en Ciudad del Este.

De acuerdo con los intervinientes, el sospechoso pidió a un guardia de un establecimiento de la zona que detuviera un camión volquete con destino a Asunción. La situación llamó la atención de agentes policiales, que solicitaron apoyo y concretaron su detención.

Posteriormente, el hombre fue identificado en la parte trasera del camión volquete durante un control de personas y vehículos realizado en el kilómetro 20 de la Ruta PY19.