Detienen a otro presunto implicado en el asalto tipo comando ocurrido en Alberdi

El procedimiento se realizó durante un control preventivo sobre la ruta PY19, en la compañía Surubi’y, distrito de Villeta, en el límite con el departamento de Ñeembucú.

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El detenido fue identificado como Juan Carlos Martínez López, de 39 años, quien fue localizado en la parte trasera de un camión volquete Scania mientras efectivos policiales realizaban un control de personas y vehículos en el kilómetro 20 de la ruta PY 19.

Según el informe oficial, agentes de la Comisaría 49.ª Central Surubi’y, con apoyo de personal del Departamento de Delitos Anticontrabando, del Departamento de Investigación Central y de la Comisaría 51.ª Central Ype Ka’e, recibieron información de que Martínez López sería uno de los supuestos integrantes del grupo que ejecutó el violento robo agravado en Alberdi.

Tras verificar su identidad en el sistema QUANTUM, los intervinientes confirmaron que el hombre registraba una orden de captura por rebeldía en una causa por robo agravado tramitada en Ciudad del Este, además de una orden fiscal vigente dentro de la investigación del millonario asalto ocurrido en Alberdi.

Luego de ser informado de sus derechos constitucionales, Martínez López fue trasladado inicialmente a la Comisaría 49.ª de Surubi’y, posteriormente, por disposición del fiscal Diego Benítez, de la Unidad Penal N.º 2 de Alberdi, fue remitido al Departamento de Seguridad Ciudadana de Ñeembucú, donde quedó a disposición del Ministerio Público.

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Con esta nueva detención, las autoridades continúan avanzando en la investigación del asalto tipo comando registrado el 8 de julio en Alberdi, mientras prosiguen las diligencias para localizar a otros 3 sospechosos que aún permanecen prófugos en la zona de Villa Oliva.