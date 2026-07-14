Alberdi: trasladan a tres sospechosos del asalto tipo comando a la Penitenciaría de Misiones

Bajo estricta custodia policial, este martes aproximadamente a las 10:15 fueron entregados en la Penitenciaría Regional de Misiones tres detenidos investigados por su presunta participación en el asalto tipo comando registrado días atrás en el Autoservicio Liz II de la ciudad de Alberdi.

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Los trasladados son Fabio Luis Gavilán (51), domiciliado en Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná; Diego Alberto Valdez Morales (34), residente en Fernando de la Mora, departamento Central; y Eladio Muñoz García (49), domiciliado en la colonia Vaca Hu, departamento de San Pedro.

El procedimiento fue realizado por disposición del Juzgado Penal de Garantías Nº 1 de Alberdi, Villa Oliva y Villa Franca, en cumplimiento de los oficios judiciales Nº 318, 320 y 322, todos de fecha 12 de julio de 2026, dentro de la causa N.º 337/2026, caratulada “Fabio Luis Gavilán, Diego Alberto Valdez Morales y Eladio Muñoz García s/ Robo Agravado y Otros”.

La entrega de los detenidos fue comunicada mediante un memorándum remitido por el subcomisario Romeo Escobar a la Dirección de Policía de Prevención y Seguridad de Ñeembucú.

Cuatro delincuentes prófugos

El fiscal de la Unidad Penal Nº II de Alberdi, Diego Benítez, informó que al menos cuatro presuntos delincuentes que habrían participado en el asalto a mano armada al Autoservicio Liz II continúan prófugos y son buscados intensamente por las fuerzas de seguridad en la zona de Villa Oliva y áreas aledañas.

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El representante del Ministerio Público señaló que los operativos de búsqueda y rastrillaje siguen desarrollándose con apoyo de efectivos policiales de distintas dependencias, con el objetivo de localizar y detener a los sospechosos que lograron escapar tras el millonario golpe perpetrado días atrás en la ciudad de Alberdi.

Ante esta situación, las autoridades solicitaron la colaboración de la ciudadanía, especialmente de los pobladores de la zona y propietarios de establecimientos ganaderos, para aportar cualquier información que pueda contribuir a la captura de los prófugos, ya que, según los investigadores, los supuestos delincuentes avanzan hacia el departamento Central a pie y, por ahora, se encontrarían por la zona de Villa Oliva.

El fiscal Benítez instó a los vecinos a comunicarse de inmediato con la comisaría más cercana o con el sistema de emergencias de la Policía Nacional en caso de observar movimientos sospechosos o identificar a personas que coincidan con las características de los buscados.

La investigación continúa y no se descartan nuevos procedimientos en las próximas horas, mientras las autoridades intentan desarticular por completo a la organización criminal vinculada al asalto tipo comando que generó gran preocupación entre comerciantes y pobladores de Alberdi.