Penitenciaría Regional de Misiones: una década de fugas y fallas de seguridad

La Penitenciaría Regional de Misiones fue habilitada como una de las unidades penitenciarias más modernas de la zona sur del país. Está ubicada en un predio de 15 hectáreas, en la colonia Teniente Tristán Salazar, una de las compañías del distrito de San Juan Bautista.

La obra demandó una inversión de G. 19.000 millones y fue inaugurada el 20 de enero de 2012, durante el gobierno del entonces presidente de la República, Fernando Lugo.

La habilitación del establecimiento formó parte del plan de reforma del sistema penitenciario paraguayo. En sus inicios tenía una capacidad para albergar a 445 internos; sin embargo, con el paso de los años se fueron construyendo nuevos pabellones y ampliando la infraestructura, hasta alcanzar actualmente una población cercana a los 2.000 reclusos.

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A pesar de haber sido proyectada como una cárcel moderna, desde sus primeros años de funcionamiento la penitenciaría arrastra una problemática que se repite bajo diferentes modalidades: fugas, intentos de evasión y cuestionamientos al sistema de seguridad.

En poco más de una década, el establecimiento ubicado en San Juan Bautista fue escenario de escapes que evidenciaron distintas formas de vulnerar los controles: internos que aprovecharon el horario de visitas para abandonar el penal por el acceso principal, grupos organizados que redujeron a guardiacárceles y atravesaron el perímetro, además de fugas mediante fallas estructurales de seguridad.

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Los episodios registrados en 2012, 2022, 2024 y 2026 tienen un elemento común: la dificultad del sistema penitenciario para garantizar una custodia efectiva, principalmente ante internos vinculados a hechos graves y organizaciones criminales.

2012: la fuga por el portón principal que encendió las primeras alarmas

El 25 de noviembre de 2012 quedó registrado como uno de los primeros grandes golpes a la seguridad de la penitenciaría misionera.

Ese día, nueve internos lograron escapar durante el horario de visitas.

Según los informes de la época, los reclusos redujeron a guardiacárceles utilizando armas de fuego y armas blancas, tomaron como rehenes a funcionarios penitenciarios y consiguieron abandonar el establecimiento por el portón principal de acceso.

El episodio generó cuestionamientos sobre la capacidad de respuesta del nuevo recinto penitenciario y dejó al descubierto las primeras debilidades en los mecanismos de control.

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Entre los fugados se encontraba Armando Javier Rotela Ayala, quien en ese momento estaba procesado por hechos relacionados al tráfico y tenencia de drogas y que posteriormente se convirtió en líder del denominado Clan Rotela, una de las organizaciones criminales con mayor presencia dentro de las cárceles paraguayas.

También escaparon Juan Aníbal Benítez, Luis Benito Cáceres, Jorge Agustín Sotelo Ovelar, Enrique Ruiz Díaz Cubilla, Orlando Efrén Benítez Portillo, Cipriano Páez, Richard René Martínez Rojas y Pedro Romualdo Díaz.

La mayoría de los fugados estaba recluida por causas relacionadas con robo agravado, homicidio y hechos vinculados al narcotráfico.

2022: la fuga masiva de 35 internos vinculados al PCC

El episodio más grave registrado en la historia de la penitenciaría ocurrió el 7 de agosto de 2022, cuando 35 internos vinculados al Primer Comando Capital (PCC) lograron escapar del establecimiento.

La fuga ocurrió cerca de las 16:00, en un sector donde estaban alojados internos considerados de alta peligrosidad.

La investigación determinó que no se trató de una evasión improvisada, sino de una acción coordinada. Un grupo de internos habría reducido a guardiacárceles y tomado el control del sector, mientras otros provocaban disturbios y quemaban colchones con el objetivo de distraer la atención del personal penitenciario.

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Posteriormente, los reclusos llegaron hasta la zona perimetral y utilizaron una cuerda elaborada con sábanas y prendas de vestir para superar el muro y escapar hacia sectores boscosos cercanos al penal.

Tras un amplio operativo policial, 33 de los 35 internos fueron recapturados. Dos permanecieron prófugos durante un tiempo: Edison Silva da Cruz y Odilio Domínguez Márquez.

Internos vinculados al PCC: condenados y procesados

La fuga de 2022 también expuso la presencia dentro de la penitenciaría de internos relacionados con una estructura criminal internacional como el PCC.

Del grupo de 35 fugados, algunos tenían condenas firmes, mientras que otros se encontraban con prisión preventiva enfrentando procesos judiciales.

Entre los condenados figuraban: Edison Silva da Cruz: condenado por homicidios relacionados con la masacre ocurrida en la Penitenciaría Regional de San Pedro en 2019 y señalado como integrante del PCC.

Víctor Manuel Roa: condenado por homicidio doloso relacionado con hechos ocurridos dentro de la cárcel de San Pedro y vinculado al PCC.

Cristóbal Gamarra: reportado como condenado por hechos relacionados con homicidio y asociación criminal.

Entre los procesados se encontraban internos investigados por hechos de alta gravedad, como robo agravado, asaltos armados, homicidio, tentativa de homicidio, asociación criminal y delitos relacionados al narcotráfico.

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Dentro de la nómina de reclusos cuyos nombres fueron vinculados al PCC, se encontraban varios internos con antecedentes por diferentes causas.

Entre los casos más relevantes figuraban Odilio Domínguez Márquez, procesado por robo agravado, asalto armado y hechos relacionados con tráfico de armas; José María Meza, por robo agravado y asociación criminal; y Bernardino Medina Meza, por hurto agravado.

También se encontraban Ever Hugo Moreira Álvarez, procesado por robo agravado con derivación fatal; Héctor David Dávalos González, por homicidio doloso; Mauro Vieira, por una causa relacionada con la Ley 1340/88 sobre drogas; José Adrián Chávez, por homicidio doloso en grado de tentativa; Edilson de Souza Merlo, por hechos relacionados con drogas; y Juan Carlos Gómez Agüero, por narcotráfico.

Octubre de 2022: nuevo intento de evasión

Tres meses después de la fuga masiva, la seguridad penitenciaria volvió a ser puesta a prueba. El 31 de octubre de 2022, siete internos vinculados al PCC intentaron escapar de la penitenciaría.

Aunque lograron superar parte de los controles internos, fueron detectados e interceptados antes de concretar la fuga.

Los involucrados fueron Héctor David Dávalos González, Eliodoro Areco Colmán, Walter Nicolás Aguiar Fernández, Venancio Duarte, Víctor Daniel Duarte Bareiro, Mauro Vieira y Marco Javier González.

2024: otro intento frustrado

En enero de 2024 se registró un nuevo intento de evasión. El interno Juan Bebeto Ruiz Achucarro, señalado como vinculado al PCC, intentó abandonar el establecimiento, pero la acción fue descubierta y frustrada por funcionarios penitenciarios.

2026: fuga de dos condenados de alta peligrosidad

La madrugada del 14 de julio de 2026 volvió a colocar a la Penitenciaría Regional de Misiones en el centro de la atención nacional. Dos internos considerados de alta peligrosidad lograron escapar: Pascual Benítez Miranda e Ignacio Cubilla.

Benítez Miranda cumplía una condena de 26 años de prisión por homicidio doloso, mientras que Cubilla tenía una condena de 13 años por tráfico internacional de drogas, en una causa relacionada al denominado Caso Fox.

Según los primeros datos de la investigación, ambos rompieron barrotes del sector donde estaban alojados, avanzaron por el interior del establecimiento, cortaron tres sectores del vallado perimetral y lograron llegar hasta una zona boscosa cercana.

El escape volvió a generar cuestionamientos sobre el sistema de vigilancia, principalmente por la presunta ausencia de custodios en algunas garitas durante el momento de la evasión.

Una cárcel marcada por la vulnerabilidad

El historial de la Penitenciaría Regional de Misiones refleja un patrón que se mantiene con el paso de los años: internos de alta peligrosidad que encuentran puntos débiles dentro del sistema de seguridad.

La fuga de 2012 reveló fallas en el control interno; la evasión masiva de 2022 evidenció la capacidad de coordinación de grupos criminales dentro del penal; los intentos posteriores demostraron que las vulnerabilidades persistían; y el escape de 2026 volvió a poner en duda la eficacia de los controles perimetrales.

Más allá de cada episodio, los hechos reflejan un desafío estructural: fortalecer la infraestructura, aumentar los controles y mejorar los mecanismos de inteligencia penitenciaria para evitar que los establecimientos destinados a la custodia de personas privadas de libertad sean utilizados como espacios de operación por organizaciones criminales.

El fin último

Desde San Juan Bautista, la Penitenciaría Regional de Misiones se convirtió en un reflejo de uno de los mayores desafíos del sistema penitenciario paraguayo: garantizar seguridad y control en un escenario donde las organizaciones criminales buscan mantener influencia incluso detrás de los muros.

La finalidad de una penitenciaría en este caso la de Misiones, no se limita al aislamiento de personas condenadas, sino que busca garantizar la seguridad, ejecutar las decisiones judiciales y desarrollar procesos de rehabilitación que permitan la reinserción social de los internos.

Estos establecimientos forman parte del sistema de justicia y tienen la responsabilidad de mantener bajo custodia a las personas privadas de libertad, asegurando el orden interno y el cumplimiento de las normas, pero también respetando los derechos fundamentales de cada individuo.

Para cumplir con su objetivo, una penitenciaría debe contar con condiciones adecuadas de habitabilidad, infraestructura, higiene, alimentación, atención médica y espacios suficientes para evitar el hacinamiento.

Las personas privadas de libertad no deben permanecer en condiciones indignas o de sobrepoblación, ya que la privación de libertad no implica la pérdida de su condición humana ni de sus derechos básicos.

Además, estos centros deben promover programas de educación, capacitación laboral y asistencia integral que permitan reducir la reincidencia y favorecer una verdadera reinserción social una vez cumplida la pena.