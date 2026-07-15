Detienen a hombre señalado por abusar de una mujer con cáncer terminal y de sus dos hijas

La Policía Nacional realizó un operativo para la captura de E.P.C. (56), un hombre que es investigado por abuso sexual en niños. La detención se concretó en la vía pública, sobre la avenida Irrazabal casi Curupayty, del microcentro de Encarnación.

Agentes del Departamento de Investigaciones de la Policía, hallaron al hombre con una maleta, por lo que se presume, tenía intenciones de viajar a la república Argentina.

La orden de detención fue emitida por el agente fiscal de la Unidad Penal N°1, Ever Williams.

Luego de la constatación de la identidad del detenido, el mismo fue remitido al Departamento de Investigaciones, donde quedó a cargo del juzgado.

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Horroroso caso

Según la denuncia este hombre abusaba sexualmente de su hijastra, una mujer que tenía cáncer terminal y que vivía al lado de su vivienda. El investigado aparentemente se aprovechaba de la situación de vulnerabilidad de la mujer, para someterla sexualmente.

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Además, presuntamente también abusó sexualmente de manera sistemática de las dos hijas menores, en presencia de la madre, como también, abusaba de la mujer enferma frente a las niñas menores.

Los intervinientes indicaron que hace una semana se constató el deceso de la mujer con cáncer, debido a su situación de salud. Asimismo, refieren que las instituciones de protección están interviniendo para acompañar a las niñas menores que también fueron víctimas.

Actualmente las menores fueron rescatadas. Tienen 12 y 15 años y refieren abusos sistemáticos desde por lo menos seis años atrás.

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Presuntos abusadores

Según el relato de los denunciantes, los abusos eran cometido por dos personas. Uno de ellos es el detenido y el otro sería su hermano que se encuentra prófugo de la justicia.

También investigan una posible complicidad de la madre de la mujer fallecida y los familiares, quienes aparentemente la enterraron tras su muerte sin hacer el acta de defunción.

Además, no descartan que la muerte de la víctima pueda ser una consecuencia del abuso, porque si bien tenía un cáncer terminal, las menores relataron a los intervinientes que su madre sangraba mucho antes de morir.