Incineran marihuana incautada en San Pedro

La quema de la droga, que totalizó una cantidad de 1.918 kilos, se realizó hoy en el predio de la empresa denominada ALPACASA, ubicado sobre la ruta PY08, a la altura del km 390. La incautación de la droga se produjo el pasado 14 de este mes por efectivos de la Comisaría Nº 22ª de la colonia Jejuí, distrito de Liberación, San Pedro.

El procedimiento de hoy estuvo encabezado por el juez penal de Garantías de San Estanislao, Oscar Crismaldo Segovia Sosa, además del agente fiscal de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico, Jorge Encina, y el jefe de la Comisaría N° 22 de la colonia Jejuí, comisario principal Dionisio Alcaraz.

También acompañaron a la comitiva el agente especial supervisor de la SENAD, Base Concepción, Arístides López; el defensor público, Elder Fariña, y personal disponible, con apoyo de la A.A.T., a cargo del subcomisario Marcos Barros.

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Antecedentes

El caso corresponde a la prosecución de un procedimiento realizado el 14 de julio por agentes de la Comisaría de Jejuí, quienes, en un control de rutina, detectaron que un tractocamión, marca Scania, modelo 144/1999, año 1999, color blanco, chapa N.° NBB045, con semirremolque, marca NOMA, guiado por Reinaldo Teixeira Do Nacimiento, transportaba en el doble fondo del rodado una gran cantidad de panes de presunta marihuana.

Al término de la incineración del producto (marihuana), el vehículo transportador nuevamente fue trasladado por funcionarios del Ministerio Público, acompañado por personal de la Policía, hasta la sede de Evidencias de la Fiscalía de Santa Rosa del Aguaray, mientras que el detenido sigue recluido en la Comisaría 18ª de dicha ciudad, a disposición de la Justicia Ordinaria, según informó el jefe de la Comisaría 22ª de la colonia Jejuí, comisario Dionisio Alcaraz.