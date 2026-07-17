Ordenan prisión preventiva para los ocho policías imputados por la muerte de Nahuel Cáceres en Alberdi

Los efectivos permanecerán inicialmente en la Dirección de Policía de Ñeembucú por 15 días mientras se tramitan más diligencias y posteriormente serán trasladados a la Agrupación Especializada (Asunción).

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El juez penal de garantías interino de Alberdi, Óscar Cardozo, ordenó la prisión preventiva de los ocho agentes del Grupo Táctico de la Dirección de Policía de Ñeembucú involucrados en la muerte de Federick Nahuel Cáceres Sosa, de 22 años, ocurrida durante un procedimiento policial registrado el domingo 12 de julio sobre la ruta PY 19, entre Alberdi y Villa Oliva.

Los uniformados fueron imputados por el fiscal Diego Benítez, titular de la Unidad Penal N.º 2 de Alberdi, quien los investiga por el supuesto hecho punible de homicidio doloso, tras las diligencias realizadas en torno al caso que generó una fuerte conmoción en el departamento de Ñeembucú.

De acuerdo con la versión oficial de la Policía Nacional, el joven no respetó una barrera de control instalada sobre la Ruta PY 19, lo que dio inicio a una persecución que culminó en el kilómetro 80 del citado tramo vial, donde Cáceres Sosa recibió un disparo que le causó la muerte.

Sin embargo, familiares y amigos de la víctima cuestionan la actuación policial y sostienen que se trató de un caso de gatillo fácil, motivo por el cual realizaron varias manifestaciones frente al Ministerio Público de Alberdi para exigir justicia y el esclarecimiento de lo ocurrido.

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Federick Nahuel Cáceres Sosa era oriundo de la compañía Zanjita, distrito de Villa Oliva. Según los antecedentes del caso, el joven regresaba a su domicilio luego de asistir a un cumpleaños cuando se produjo el procedimiento policial que terminó con el fatal desenlace.

En su resolución, el magistrado dispuso que los ocho procesados permanezcan durante los primeros 15 días recluidos en la Dirección de Policía de Ñeembucú. Cumplido ese plazo, deberán ser trasladados a la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, en Asunción, donde continuarán cumpliendo la medida cautelar mientras avanza la investigación.

La causa sigue en etapa investigativa y el Ministerio Público continúa recabando pruebas para esclarecer las circunstancias en que se produjo la muerte del joven y determinar las responsabilidades penales correspondientes.