Abandonan camioneta robada en asalto a un ciudadano austriaco en R.I. 3 Corrales

La víctima del violento asalto domiciliario fue el austriaco Marko Franz Ferrari, de 65 años, quien desde hace un tiempo está afincado en la zona de R.I. 3 Corrales, Caaguazú, donde tiene algunas hectáreas de tierras y se dedica a la agricultura y la cría de vacunos.

Según fuentes de la misma Policía, algunos vecinos de la misma comunidad trabajan con Marko en su propiedad y aparentemente en los últimos días el extranjero concretó la venta de algunos animales.

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Aparentemente, el hombre no confía mucho en el sistema financiero y optó por guardar su dinero en una caja fuerte. y así lo hizo. El problema fue que su secreto no tardó en filtrarse en la zona.

En la tarde del viernes, alrededor de las 17:30, cuatro criminales armados con las caras cubiertas con pasamontañas irrumpieron en la propiedad. Tras tomar de rehén al extranjero, los asaltantes lo llevaron a punta de armas de fuego hasta su habitación, donde tenía su caja fuerte.

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Una vez allí, los asaltantes lo golpearon brutalmente hasta revelar la combinación del cofre. Tras tomar el dinero y meterlo en un pequeño bolso de mano, los delincuentes también se llevaron la billetera que contenía casi todos los documentos de Marko.

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Víctima de asalto fue golpeada y luego maniatada

Tras dejar a la víctima atada de pies y manos en el cuarto, los ladrones huyeron del lugar a bordo de una camioneta Mercedes Benz ML negra, matrícula WBVJ 834, que estaba en el garaje con varias herramientas en su interior y escaparon del lugar.

Horas después la víctima logró zafarse de sus ataduras y realizó la denuncia en la oficina de guardia de la comisaría jurisdiccional. Agentes de Investigaciones de Caaguazú se trasladaron a la zona y prácticamente cerraron todas las vías de acceso y salida de la ciudad.

Luego de un día de asedio, finalmente los criminales se vieron obligados a abandonar la camioneta que todas las herramientas que tenía en su interior. El vehículo fue hallado no muy lejos del lugar del atraco.