Video: violento asalto domiciliario a un comerciante en Asunción

El asalto se perpetró cerca de las 01:20 en una vivienda situada sobre la calle Gral. Carlos Díaz León esquina Gral. Rogelio Benítez del barrio Herrera de Asunción, según consigna el informe del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional.

Resultó víctima un comerciante de 56 años, domiciliado en el lugar del hecho.

La víctima manifestó a los investigadores policiales que a las 01:20 horas de hoy aproximadamente, ingresaron a su domicilio cuatro hombres con armas de fuego en mano y encapuchados, tras forzar primero el portón de acceso y después las puertas. Acto seguido, redujeron a culatazos y puntapiés al dueño de casa y demás moradores, para luego maniatarlos.

“Me pegaron culatazos en la cabeza y en la espalda. Me agarraron y me preguntaron por la plata. Les dije que yo no tengo efectivo. Ahí me golpearon en la nuca, caí y prácticamente ‘jugaron fútbol’ con mi espalda. Me patearon muchísimo”, expresó Vera al medio televisivo NPY.

Mencionó además que incluso uno de ellos llegó a gatillar su arma de fuego, pero sin que percutiera la bala.

Siempre con actitud violenta, exigieron a Vera la inmediata entrega de todo el dinero y demás objetos de valor que había en la vivienda, a lo que obedeció sin resistirse.

Dinero y objetos robados

De acuerdo a lo denunciado, los asaltantes se alzaron con un botín consistente en dinero en efectivo, un lote de antiguas joyas de la familia y armas de fuego que había en el lugar. Sin embargo, no se llevaron aparatos celulares, notebooks ni relojes digitales que pueden ser rastreados.

Según manifestó la víctima, los malvivientes estuvieron por cerca de una hora dentro de su casa y una vez apoderado de todo los objetos en mención, se dieron a la fuga.

“Yo siempre viví tranquilo, pensando que mi casa es segura. Tengo una muralla de cuatro metros de altura, con cerco eléctrico de 1,10 metros y animales, pero estos entraron como si nada. Eran profesionales”, manifestó Vera a la prensa.

Además de los efectivos policiales de Investigaciones, acudieron al lugar de los hechos agentes de Criminalística y la comisaria 10° de Asunción. También se notificó del suceso al Ministerio Público.