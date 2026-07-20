Video: pelea entre hinchas tras partido de la Liga Limpeña

Una pelea entre simpatizantes de los clubes Río Salado y Sudamérica se registró en la vía pública, frente al estadio Coronel Carlos Garcete de Limpio, al término de un encuentro correspondiente a la Liga Limpeña de Fútbol.

La rápida intervención de efectivos policiales y de dos pelotones de antimotines evitó que el incidente pasara a mayores. No se reportaron personas heridas ni detenidas.

Lea más: Video: así fue el disparo fatal durante los disturbios en Guarambaré

El enfrentamiento ocurrió fuera del estadio

El comisario José Acosta, jefe de la Comisaría 9ª de Limpio, explicó que antes del compromiso se había acordado con los presidentes de los clubes semifinalistas y con las autoridades de la Liga Limpeña impedir el ingreso de barras organizadas al estadio.

Según indicó, el operativo se cumplió dentro del recinto deportivo, pero un grupo de entre cinco y seis hinchas se encontró posteriormente en la vía pública, donde se produjo una breve riña que fue rápidamente controlada por los agentes.

“La intervención fue inmediata y se pudo contener el incidente sin que escalara”, señaló el jefe policial.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Video: batalla campal tras partido en Luque deja un policía herido

Policía incautó petardos

Durante el procedimiento, los uniformados también incautaron petardos que presuntamente iban a ser utilizados por los aficionados.

Acosta recordó que la legislación vigente prohíbe el uso y la detonación de este tipo de artefactos tanto dentro como en las inmediaciones de los escenarios deportivos. Agregó que vecinos de la zona ya habían alertado a la Policía por las explosiones, lo que motivó un mayor control en los accesos.

Rivalidad ya era conocida por la Policía

El comisario explicó que la presencia reforzada de agentes respondió a informes previos sobre amenazas entre integrantes de las barras en redes sociales.

“Ya teníamos previsto el despliegue de dos pelotones de antidisturbios porque existía una rivalidad entre estos grupos y se venían amenazando por redes sociales”, manifestó.

Pese al altercado, la Policía confirmó que no hubo aprehendidos, ya que ninguna de las personas involucradas presentó denuncia y tampoco se registraron lesionados. El operativo concluyó sin mayores incidentes y permitió preservar el orden en las inmediaciones del estadio.