Detienen a un hombre que habría agredido a su hijastra de 6 años en Pedro Juan Caballero

Un hombre de 23 años fue detenido por agentes de la Comisaría 1ra. de la Pedro Juan Caballero tras una denuncia en su contra por la supuesta agresión física de la que fue víctima su hijastra, una niña de 6 años y con Trastorno del Espectro Autista (TEA), según sus familiares.

Según la denuncia, la mamá de la víctima dejó a su hija bajo los cuidados de su pareja y la madre de éste; horas después, fueron detectados hematomas en algunas partes del cuerpo.

La madre dijo que le preguntó a su hija acerca de lo que le había pasado, a lo que la niña respondió que su padrastro le había agredido; posteriormente la denuncia fue presentada ante una Comisaría. El denunciado fue detenido por los agentes policiales.

La víctima fue auxiliada hasta el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, donde se confirmó que fue víctima de agresión física y quedó en estado de observación.

Imputado y a la cárcel

El comisario Pedro Román, subjefe de la Comisaría 1ra. de Pedro Juan Caballero, informó que recibió el oficio judicial N° 529 por el que se confirma que el juez de garantías Álvaro Rojas, decretó la prisión preventiva del hombre.

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Rojas resolvió dicha medida cautelar teniendo en cuenta que la fiscala Mirtha Martínez, imputó al supuesto autor por Maltrato a niños y adolescentes bajo tutela y Violencia Familiar, según un informe del Ministerio Público.