Bomberos controlan incendio estructural de un local gastronómico en Encarnación

Bomberos Voluntarios de la Compañía K102 realizaron un servicio ante el reporte de un incendio estructural de un local gastronómico, ubicado sobre la avenida Irrazábal, en el barrio Pacucuá de la ciudad de Encarnación, la madrugada de este miércoles, cerca de las 4:15. Se trataría de una lomitería que terminó totalmente consumida por el fuego.

La comandante de la institución bomberil, Yanina Arrúa, manifestó que los trabajos culminaron tras varias horas de labor, que consistió en el control del fuego y el enfriamiento. Además, manifestó que se logró evitar que otros locales terminaran afectados, porque se trata de una zona donde los comercios están contiguos.

Una despensa ubicada al costado del local siniestrado resultó con afectaciones por las temperaturas elevadas, pero el fuego no habría alcanzado este segundo negocio, refieren.

Agentes de la Comisaría Segunda de la ciudad acudieron al sitio. El aviso a los bomberos llegó a través del sistema 911. Los intervinientes indicaron que no hubo personas afectadas por el humo o el fuego, pero se registran importantes daños materiales.

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El incendio

La propietaria del local, identificada como Eliza Duarte Irala (50), manifestó que durante la madrugada escuchó una explosión y, posteriormente, cuando salió a verificar, avistó el incendio de la lomitería.

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El negocio tiene una dimensión aproximada de 7 x 5 metros, de material cocido con techo de chapa. En el interior operaba una cocina, por lo que no descartan que se haya tratado de la explosión de una garrafa.

Los dueños viven en la parte trasera del negocio. La afectada refirió que el auxilio tardó al menos una hora. En contrapartida, los bomberos refieren que no recibieron el pedido de auxilio de manera directa, sino a través de una notificación del sistema de la Policía Nacional.

Los Bomberos Voluntarios de Encarnación de la Compañía K102 (amarillos) atienden a través de un número particular de línea baja (071 208532), mientras que los bomberos azules lo hacen a través del número de la Central de Alarmas del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (132).

No obstante, a nivel local manejan un número de línea baja (021 204600), al que recomiendan comunicarse para reducir los tiempos de demora en la intervención.