Policiales
22 de julio de 2026 a la - 11:59

El antes y después del Puesto Policial de Naranjito tras el ataque

Puesto policial de color verde dañado por fuego, sin personas visibles, en un entorno rural con árboles al fondo.
El antiguo edificio de madera del Puesto Policial N° 4 de Naranjito antes del ataque. La imagen corresponde a una publicación de Google Maps de octubre de 2024.Gentileza

Antes del ataque registrado anoche, el Puesto Policial N° 4 de Naranjito funcionaba con dos edificaciones dentro del mismo predio. Una antigua estructura de condiciones más precarias fue completamente consumida por el fuego y otra construida posteriormente sufrió importantes daños en su interior.

Por ABC Color

El Puesto Policial N° 4 de Naranjito, en el distrito de Ybyrarobana, departamento de Canindeyú, contaba con dos estructuras diferenciadas dentro de su terreno, según registros e imágenes disponibles de la dependencia.

La sede estaba ubicada a la altura de la Ruta PY03 y tenía una construcción frontal de madera y otra posterior de materiales más resistentes. Ambas eran utilizadas como parte de la dependencia policial.

La estructura más antigua se encontraba en la zona cercana a la ruta, mientras que el edificio posterior estaba ubicado a unos metros hacia el interior del predio.

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Restos de edificación en ruinas y automóvil quemado, con una estructura intacta al fondo en zona rural.
A la izquierda, el antiguo edificio de madera del puesto policial antes del ataque; a la derecha, cómo quedó la estructura tras el incendio provocado por los atacantes.

Antigua construcción de madera fue destruida por el incendio

El edificio frontal era una estructura construida con tablones de madera y techo de chapas de zinc.

Esta dependencia, que todavía era utilizada por la Policía según publicaciones institucionales, fue la más afectada durante el ataque ocurrido anoche. El incendio consumió completamente la construcción y dejó prácticamente solo restos de la estructura y un espacio contiguo de material.

Publicaciones de Google Maps, correspondientes a octubre de 2024, muestran que esta edificación aún formaba parte del puesto policial.

Puesto policial verde en Naranjito con césped al frente y vehículo policial a la izquierda. Signo indica 'Antes'.
Imagen del Puesto Policial N° 4 de Naranjito antes del ataque, publicada por César “Tigre” Ramírez cuando se desempeñaba como gobernador de Canindeyú.

Edificio de material sufrió daños en su interior

La segunda estructura del puesto policial estaba construida con materiales más sólidos. El edificio se encontraba en la parte posterior del terreno y contaba con una fachada donde se observaban los mástiles con las banderas de Paraguay y de la Policía Nacional, conforme a lo publicado por Google Maps.

Aunque la construcción no colapsó tras el ataque, el fuego generó importantes daños en el interior, de acuerdo al reporte policial. El mobiliario y los elementos que formaban parte de la dependencia fueron afectados por las llamas.

Edificios afectados por el incendio en Naranjito, con vehículos dañados y un ambiente desordenado durante la noche.
A la izquierda, el edificio nuevo del Puesto Policial N° 4 de Naranjito antes del ataque; a la derecha, el estado en que quedó tras el incendio registrado anoche.

En 2021, el entonces gobernador de Canindeyú, César “Tigre” Ramírez (ANR-HC), había informado sobre el avance de la construcción del nuevo edificio policial con apoyo de la comunidad.

Para ese año, la estructura de material todavía se encontraba en etapa de construcción, según una publicación realizada por el exgobernador.

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Estructura nueva del Puesto Policial N° 4 de Naranjito, cuando se encontraba en construcción en 2021, según publicación de César "Tigre" Ramírez, entonces gobernador de Canindeyú.
Estructura nueva del Puesto Policial N° 4 de Naranjito, cuando se encontraba en construcción en 2021, según publicación de César "Tigre" Ramírez, entonces gobernador de Canindeyú.

Ataque dejó tres personas fallecidas en el puesto policial

El ataque armado contra el Puesto Policial N° 4 de Naranjito ocurrió durante la noche y dejó como saldo tres personas fallecidas: dos agentes policiales y un civil que cumplía funciones como secretario de la dependencia.