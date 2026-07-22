Familiares de policías piden que zona de comisaría atacada sea de mayor resguardo para agentes

Un grupo compuesto por entre 20 y 30 hombres armados atacó en la noche del martes el Puesto Policial N.° 4 de la colonia Naranjito, distrito de Ybyrarobaná, departamento de Canindeyú, asesinando a tres personas, entre ellas dos policías y un hombre que estaba en la dependencia, además de quemar la sede policial y varios vehículos.

La zona es conocida por ser uno de los puntos principales en los que se moviliza el clan Macho, organización liderada por Felipe Santiago Acosta Riveros, alias Macho, como otras agrupaciones criminales, aunque hasta el momento las autoridades no descartan ninguna hipótesis, ni que se trate del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

Nelly Cortesi, de la coordinadora de familiares de las fuerzas públicas, explicó que el lugar es “muy vidrioso”, motivo por el cual la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) se trasladó hasta allí, extendiendo su área de influencia.

“Como dijo el comandante, difícil atribuirle ya de manera directa ahora, pero sabemos que sí es por la forma y en la cantidad de personas que según manifestó el sobreviviente, quienes perpetraron este hecho es un grupo organizado. Si decimos el EPP o es otro, ¿qué más da?, es un grupo criminal igual, de igual manera que deben de ser perseguidos y deben de ser capturados. Esto se puede volver a replicar y puede ser más duro”, refirió.

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Lo que dicen familiares de policías

Agregó que estamos en épocas difíciles y estratégicos, al considerar que se habla también del presupuesto de la FTC y de implementar importantes cambios en los organismos de seguridad.

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“Lo que más lamentamos y siempre vamos a lamentar, y no importa que sea el cuadro oficial o suboficial, pero ¿ustedes se dieron cuenta acá una vez más que los que fueron atacados acá fueron suboficiales? Entonces eso es la manera en que esta gente también ataca a los más vulnerables en la Policía Nacional haciendo estos tipos de acciones para dar algún mensaje y seguramente al Gobierno, al Estado”, señaló.

Insistió en que el Estado debe tomar en serio y tratar de que estos lugares sensibles sean ahora con la FTC lugares mucho más resguardados para los policías.

“Imagínense cómo han de estar los ciudadanos sintiéndose si a una propia comisaría se van y le hacen eso, entonces tipo zona liberada más o menos ya sería. No podemos permitirnos esto y hoy día deben resguardarse bien, inclusive todos los destacamentos policiales que están en la zona. Esperemos que todos ya estén con construcciones de material, aunque igual van a hacer de las suyas, pero por lo menos estén un poquito mejor preparados”, expresó.

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Contó también que uno de los fallecidos no era funcionario de la comisaría, más bien era un habitante de la zona de escasos recursos que vivía con su madre e iba a veces al destacamento policial para hacer chambas y ganar algo de dinero, además de compartir con los agentes.

“Tenían a una persona ahí también de escasos recursos quien falleció con ellos, era un limpiador nomás del patio y todo eso, muy humilde también que le tocó la misma mala suerte de fallecer con ellos. Un señor que no tenía nada que ver absolutamente, que lastimosamente también tuvo este triste final. No es que trabajaba, sino que ellos le tenían ahí con ellos”, contó en entrevista con 780 AM.