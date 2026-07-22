“Se salvó” de tres balazos y está fuera de peligro tras brutal ataque en Canindeyú

Cerca de las 4:00 de este miércoles, llegó al Hospital Policial el suboficial sobreviviente al ataque registrado anoche en el puesto policial de Naranjito, Ybyrarobaná. En conferencia de prensa, se confirmó que el suboficial mayor Víctor Gavilán, de 47 años, ya se encuentra fuera de peligro.

La directora Luz Céspedes detalló que “está lúcido, conversa bien y está bien ubicado en tiempo y espacio”. Resaltó que, pese a todavía estar en shock y aún asustado por el ataque, ya dialogó con la cúpula policial para brindar todos los detalles sobre lo ocurrido.

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“Recibió tres impactos de refilón: en el brazo, el tórax y el muslo”, detalló. Pese a que en principio se temía que una de las balas siguiera alojada dentro de su cuerpo, finalmente los estudios realizados confirmaron que todas fueron heridas superficiales.

La directora resaltó que seguirá internado en la sala de cirugías para ver su evolución, pese a que aclaró que no está programada ninguna intervención.

Tres fallecidos y dos sobrevivientes

Los fallecidos fueron identificados como los suboficiales Atilio Martínez Barrios y Herminio Ojeda Gonzales y el civil Josemar Escobar Piris, quien se desempeñaba como secretario de los agentes policiales de ese puesto.

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Todos fueron atacados cuando se encontraban al costado del puesto policial. El suboficial Gavilán estaba dentro de la patrullera y, según la Fiscalía, “se hizo el muerto” para sobrevivir.

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Paralelamente, otro agente que se encontraba alistándose para el relevo de la guardia logró huir por la parte trasera sin sufrir ninguna herida. Se habla de una gran cantidad de atacantes, entre 15 y 20, aunque aún no se han brindado mayores detalles.