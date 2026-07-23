Colonos construyen subcomisaría en Capiibary para luchar contra la inseguridad

Según los protagonistas del proyecto, la obra se está levantando con apoyo de los vecinos y dueños de establecimientos agroganaderos, además del jefe del Departamento de Seguridad Ciudadana de la Policía de San Pedro, viendo la necesidad de contar con la presencia de uniformados para acompañar a los lugareños.

Los colonos señalaron que la iniciativa tiene como objetivo luchar contra la inseguridad que desde hace mucho tiempo viene preocupando a la población, teniendo en cuenta que la zona es bastante extensa, con más de 6 mil habitantes, y no hay ni un puesto policial cercano en esa parte del distrito de Capiibary adonde puedan recurrir en casos de urgencia, mencionaron.

La obra en construcción se encuentra en un predio destinado exclusivamente a la subcomisaría, que actualmente tiene un avance aproximado del 20 por ciento, cuyo trabajo está a cargo de los vecinos de la zona con la fiscalización de los integrantes de la comisión de fomento de Potrerito, indicaron.

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Hernán Quiñónez, presidente de la comisión de vecinos, explicó que el principal objetivo de los lugareños es la terminación de la obra en un corto tiempo para que la misma pueda ser entregada a la Dirección de la Policía de San Pedro y, a su vez, a la Comandancia para su funcionamiento, dotada con la cantidad de uniformados necesarios, armas reglamentarias, un vehículo de patrulla, entre otros elementos, refirió.

Seguridad a la población

En ese sentido, el dirigente aseveró que la iniciativa surgió de los colonos asentados en este sector del departamento de San Pedro, teniendo en cuenta que, con el crecimiento de la población y la apertura de los caminos rurales que unen con las diferentes localidades ubicadas a lo largo de las vías, la gente sintió la necesidad de contar con la presencia del personal de la Policía para dar acompañamiento a la ciudadanía en materia de seguridad, enfatizó.

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Trabajando con la gente

Al respecto, el jefe del Departamento de Seguridad Ciudadana de la Policía de San Pedro, comisario César Vargas, refirió que efectivamente la institución policial está apoyando la iniciativa de los habitantes de Potrerito y colonias aledañas de Capiibary, con el propósito de lograr la terminación de la infraestructura, que se encuentra en su etapa de edificación, indicó.