Desconocidos asaltan local comercial en Capiibary y se alzan con una millonaria suma de dinero

Según informe de la Comisaría 17ª de la ciudad de Capiibary, el asalto se registró este miércoles, aproximadamente a las 13:30, en perjuicio de la casa comercial Robert Cell Center, perteneciente a Roberto Roa, mayor de edad, ubicada en el microcentro del distrito.

Los datos revelan que, a la hora señalada, dos hombres fuertemente armados con revólver y pistola ingresaron al local y sorprendieron a una de las trabajadoras que se encontraba en el lugar. Exigieron que les entregara todo el dinero que tenía en una de las cajas, para luego salir raudamente hacia la ruta departamental D006, que cruza por la ciudad.

Datos preliminares indican que los delincuentes se habrían apoderado de unos G. 25 millones, correspondientes a la recaudación obtenida hasta esa hora.

Los intervinientes verificaron las cámaras de circuito cerrado del negocio asaltado y de los comercios cercanos al recinto donde se produjo el atraco para tratar de identificar a los malvivientes.

Abocados a la tarea

El jefe de la comisaría jurisdiccional, comisario principal Ovidio León, manifestó que realizan tareas de levantamiento de datos, juntamente con los agentes de Investigaciones —sede Capiibary—, con el objetivo de individualizar a los presuntos responsables del hecho de robo ocurrido esta tarde, aseveró.