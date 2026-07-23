Nueva Toledo: subcomisaría ubicada en zona estratégica opera sin patrullera desde hace casi un año

El único móvil quedó totalmente inutilizable tras una balacera registrada el 20 de septiembre del año pasado en la zona de Bella Vista, límite entre los distritos de Nueva Toledo e Yhú, dejando a los agentes sin un vehículo para responder a los llamados de emergencia.

Actualmente, los policías se ven obligados a utilizar sus vehículos particulares para acudir a los procedimientos, una situación que dificulta seriamente el trabajo preventivo y de respuesta en una jurisdicción extensa y de alta producción agrícola.

La problemática se agrava debido a que la mayor parte de los caminos de la zona son de tierra colorada y, durante los días de lluvia, el tránsito resulta prácticamente imposible sin un vehículo 4x4. Pese a ello, los uniformados deben arriesgar sus propios automóviles para asistir a la ciudadanía cuando se registran hechos de urgencia.

El concejal municipal de Nueva Toledo, José Garcete, quien también integra la Comisión de Desarrollo y Fomento, manifestó que la subcomisaría se encuentra desde hace años en condiciones de precariedad. Explicó que la actual infraestructura fue posible gracias al esfuerzo de la comisión y de los propios pobladores, quienes realizaron actividades y gestiones para conseguir recursos que permitieran construir una sede de material.

No obstante, sostuvo que el abandono por parte del Estado continúa siendo evidente y que los policías trabajan con escasos recursos, haciendo todo lo posible para mantener el orden y brindar seguridad a la población.

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Finalmente, Garcete pidió al Gobierno brindar mayor atención a la situación de los agentes policiales y dotar a la dependencia de los móviles e implementos necesarios para que puedan cumplir eficientemente con su labor en una zona considerada estratégica para la seguridad del departamento.