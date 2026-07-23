Policiales
23 de julio de 2026 a la - 16:13

Nueva Toledo: subcomisaría ubicada en zona estratégica opera sin patrullera desde hace casi un año

Camioneta Toyota Hilux de la Policía Nacional, en estado de desgaste, estacionada en un área verde sin agentes visibles.
La Subcomisaría N.º 042 en Nueva Toledo carece de un vehículo patrullero para emergencias desde el año pasado.Victor Daniel Barrera Burgos

NUEVA TOLEDO, Caaguazú. La Subcomisaría N.º 042 de la colonia Margarita, ubicada en un punto estratégico en el límite entre los departamentos de Caaguazú y Alto Paraná, se encuentra sin patrullera operativa desde hace casi un año.

Por ABC Color

El único móvil quedó totalmente inutilizable tras una balacera registrada el 20 de septiembre del año pasado en la zona de Bella Vista, límite entre los distritos de Nueva Toledo e Yhú, dejando a los agentes sin un vehículo para responder a los llamados de emergencia.

Actualmente, los policías se ven obligados a utilizar sus vehículos particulares para acudir a los procedimientos, una situación que dificulta seriamente el trabajo preventivo y de respuesta en una jurisdicción extensa y de alta producción agrícola.

Hombre vestido con uniforme militar espera junto a un vehículo de la Policía Nacional paraguaya en un entorno rural.
La Subcomisaría N.º 042 de Nueva Toledo opera sin patrullera desde hace casi un año tras un incidente violento.

La problemática se agrava debido a que la mayor parte de los caminos de la zona son de tierra colorada y, durante los días de lluvia, el tránsito resulta prácticamente imposible sin un vehículo 4x4. Pese a ello, los uniformados deben arriesgar sus propios automóviles para asistir a la ciudadanía cuando se registran hechos de urgencia.

El concejal municipal de Nueva Toledo, José Garcete, quien también integra la Comisión de Desarrollo y Fomento, manifestó que la subcomisaría se encuentra desde hace años en condiciones de precariedad. Explicó que la actual infraestructura fue posible gracias al esfuerzo de la comisión y de los propios pobladores, quienes realizaron actividades y gestiones para conseguir recursos que permitieran construir una sede de material.

Camioneta Toyota Hilux de la Policía Nacional, en estado de desgaste, estacionada en un área verde sin agentes visibles.
La Subcomisaría N.º 042 en Nueva Toledo carece de un vehículo patrullero para emergencias desde el año pasado.

No obstante, sostuvo que el abandono por parte del Estado continúa siendo evidente y que los policías trabajan con escasos recursos, haciendo todo lo posible para mantener el orden y brindar seguridad a la población.

Finalmente, Garcete pidió al Gobierno brindar mayor atención a la situación de los agentes policiales y dotar a la dependencia de los móviles e implementos necesarios para que puedan cumplir eficientemente con su labor en una zona considerada estratégica para la seguridad del departamento.