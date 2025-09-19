Patrullera con 5 uniformados es atacada a balazos en Yhú

El hecho ocurrió cuando los uniformados retornaban a la Subcomisaría 30 y visualizaron unas cinco motocicletas estacionadas al costado de un camino vecinal, frente a una estancia. Al descender para verificar, recibieron múltiples disparos provenientes de una zona boscosa, que alcanzaron la carrocería de la camioneta Toyota Hilux utilizada para el patrullaje.

Según las primeras informaciones, los disparos habrían provenido de un grupo de supuestos sin tierras que se encuentran ocupando un predio en la zona, lo que genera tensión permanente con vecinos y productores de la colonia.

Los intervinientes, entre ellos el jefe de la Subcomisaria 30 de la Colonia Bella Vista de esta ciudad, suboficial mayor Robert Lino Rodríguez, lograron ponerse a resguardo y abandonar el lugar en la misma patrullera hasta la base policial.

El parabrisas delantero y la puerta lateral derecha de la patrullera resultaron dañados por los impactos de bala.

El caso fue comunicado al Ministerio Público de Yhú y personal de Criminalística fue convocado para los trabajos de rigor en la escena.