¡Alerta de suplantación y estafa! Difunden noticia falsa utilizando logo y diseño de ABC

Utilizando los característicos logo, colores y diseño de la página web de ABC Digital, se difundió una noticia falsa que podría tener otros fines ilícitos.

La publicación tiene como título lo siguiente: "Carlos Fernández Valdovinos revela en vivo el sistema de inversión con inteligencia artificial que le habría generado más de G. 2.000.000 en seis meses y el BCP quiere bloquearlo".

Además de una evidente estafa y un intento de suplantación, la noticia absolutamente falsa.

El propio Fernández Valdovinos desmintió la publicación y advirtió que nunca utilizó sistema de inteligencia artificial alguno para este tipo de negocios, como tampoco dio ninguna entrevista sobre el tema.

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Atención con página de noticia falsa con enlace malicioso

Otra característica importante es el evidente uso de IA para editar la foto de portada en la noticia, donde se ve a un Fernández Valdovinos más rejuvenecido, hasta con cabello y de color negro.

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La publicación busca hacer ingresar a las personas a un enlace que podría ser malicioso, por lo que instamos a denunciar la misma.