Presunto sicariato en Amambay: matan a tiros a un hombre frente a su vivienda en Cerro Corá

La Dirección de la Policía Nacional en el departamento de Amambay informó sobre un hecho de homicidio ocurrido este viernes en la fracción Aeropuerto, colonia Yvype del distrito de Cerro Corá. Resultó víctima un hombre identificado como Vicente Menesses (50), según los intervinientes.

Testigos manifestaron que la víctima se encontraba frente a su domicilio en compañía de una persona, cuando llegó al lugar un sujeto a bordo de una motocicleta y efectuó varios disparos contra su humanidad; posteriormente, el sicario huyó del lugar.

Buscan al sospechoso del crimen

Desde la Dirección de la Policía Nacional en Amambay informaron que, tras el hecho, intervinieron agentes de Investigaciones y una comitiva fiscal. Expresaron que los investigadores están procesando todos los datos recabados para tratar de identificar y atrapar al autor del hecho y ponerlo a disposición de las autoridades.

Lea más: Sicariato en Pedro Juan Caballero: apuntan al Clan Rotela