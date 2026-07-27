Tomás Romero Pereira: riña entre vecinos terminó con un herido de bala y dos detenidos

Un hombre de 30 años resultó herido de bala durante una riña entre vecinos que ocurrió en la colonia 8 de Diciembre del barrio San Ramón de Tomás Romero Pereira, en el noreste de Itapúa. El hecho ocurrió en plena calle este domingo, cerca de las 18:50.

La víctima fue identificada como Ricardo Benítez Rivas (30), quien fue trasladado hasta el Hospital Distrital de María Auxiliadora.

Agentes de la Comisaría 16ª de la zona se constituyeron en el lugar, donde la médica de guardia, Norma Coronel, indicó que el paciente ingresó a Urgencias por una herida de arma de fuego en la parte superior de la clavícula.

Una vecina del lugar señaló que el presunto autor del disparo sería Cristóbal Joel Rivarola Zaracho (39), poblador del lugar y uno de los involucrados en la riña. Los agentes aprehendieron al hombre antes de dirigirse al centro asistencial.

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Víctima fue detenida tras salir del hospital

Luego de que el herido recibió el alta, los intervinientes constataron sus datos en el Sistema Informático de la Policía Nacional.

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Confirmaron que el mismo cuenta con una orden de captura pendiente en el marco de una causa por coacción grave, según el oficio N° 367, del 26 de junio de 2025, emanado por el Juzgado Penal de Garantías de María Auxiliadora.

La declaración de los involucrados indica que varias personas agredieron a un poblador de la zona, identificado en la denuncia como Aníbal Borja Cuevas. Benítez Rivas refirió que intentó intervenir para apaciguar la situación, pero terminó siendo apedreado.

Posteriormente a su detención, la Policía Nacional se constituyó en su vivienda, donde su pareja sentimental entregó voluntariamente dos armas de fuego, tipo rifles. Una de color marrón y otra de color negro, aparentemente de fabricación casera.

Los intervinientes presumen que una de ellas pudo haber sido utilizada para herir a Rivarola. Las armas fueron entregadas al Ministerio Público.

Ambos hombres quedaron detenidos a disposición de la fiscal de turno de la Unidad Penal de María Auxiliadora, Fabiana Dressler.