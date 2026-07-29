PJC: Hospitalizan a una niña de 8 años agredida e intoxicada con alcohol

Una niña indígena de 8 años fue ingresada y quedó internada en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, tras una denuncia de agresión física propinada, supuestamente, por su tía, una mujer de 19 años que fue detenida, según informó la Policía Nacional.

La tía le habría agredido físicamente a la niña en la vía pública, en inmediaciones de la Gobernación de Amambay. Transeúntes vieron el episodio y alertaron a la Policía, que intervino, detuvo a la supuesta agresora e incautó de su poder un cuchillo, según expresó el subjefe de la Comisaría 2ª, subcomisario David Pereira.

Se investiga si hubo abuso sexual

Desde la Defensoría Pública de la Niñez informaron que están investigando si la niña también fue víctima de abuso sexual, ya que la propia tía habría manifestado que la pequeña fue sometida sexualmente, pero sin mencionar mayores detalles.

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Desde el Ministerio Público indicaron que se esperará una mejor evolución de la niña, luego de su descompensación por intoxicación con alcohol, para realizar la inspección y determinar si fue víctima de abuso sexual o no.