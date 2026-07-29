Video: Senad captura a un policía que trasladaba 20 fusiles de guerra

El ministro de la Senad, Jalil Rachid, confirmó la detención de un policía durante la tarde de este miércoles en zona de Santa Rita, departamento de Alto Paraná. Se trata de Tomás Alcides Trinidad Flecha (37), quien prestaría servicios en la subcomisaría de Acepar, departamento de Canindeyú.

Según el titular de la cartera antidrogas, el uniformado trasladaba en su vehículo unos 20 fusiles ocultos en un sistema de doble fondo.

De momento, los intervinientes identificaron partes de rifles G3 y FAL, ambas “armas potentes” y probablemente el capturado tenía la intención de llevarlas a Brasil.

“Esto es reciente y muchos detalles todavía no puedo dar por cuestiones propias de la investigación. Lo interceptamos cerca de Santa Rita y nos trasladamos a la regional de Ciudad del Este”, citó.

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