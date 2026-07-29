Policiales
29 de julio de 2026 a la - 18:34

Video: Senad captura a un policía que trasladaba 20 fusiles de guerra

La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) reportó la captura de un policía en zona de Santa Rita, Alto Paraná. El oficial trasladaba ocultos en su vehículo al menos 20 fusiles de guerra.

Por ABC Color

El ministro de la Senad, Jalil Rachid, confirmó la detención de un policía durante la tarde de este miércoles en zona de Santa Rita, departamento de Alto Paraná. Se trata de Tomás Alcides Trinidad Flecha (37), quien prestaría servicios en la subcomisaría de Acepar, departamento de Canindeyú.

Según el titular de la cartera antidrogas, el uniformado trasladaba en su vehículo unos 20 fusiles ocultos en un sistema de doble fondo.

Un rifle con textura de madera sobre fondo negro, sin personas visibles en la imagen.
Un arma de fuego fue capturada en Santa Rita durante un operativo policial.

De momento, los intervinientes identificaron partes de rifles G3 y FAL, ambas “armas potentes” y probablemente el capturado tenía la intención de llevarlas a Brasil.

Hombre con chaleco táctico inspecciona fusiles y otras armas sobre una mesa en un entorno de presentación de evidencias.
Agentes de seguridad inspeccionan armas confiscadas en el entorno de la sede policial en Santa Rita.

“Esto es reciente y muchos detalles todavía no puedo dar por cuestiones propias de la investigación. Lo interceptamos cerca de Santa Rita y nos trasladamos a la regional de Ciudad del Este”, citó.

Cédulas de identidad civil y policial de Trinidad Flecha sobre fondo de tierra y guijarros, con detalles visibles de los documentos.
Documentos de identidad de Trinidad Flecha.

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