Capturan en Liberación a un exmilitar por el megaataque en Santa Rita

El megaataque se produjo en la madrugada del 16 de junio pasado, cuando unos 20 hombres asaltaron con fusiles y explosivos los bancos GNB, Familiar y Ueno, así como la casa de cambios Santa Rita Cambios, en el centro de la ciudad de Santa Rita, departamento de Alto Paraná.

Supuestamente, del banco GNB se robaron 1.800 millones de guaraníes y unos 30.000 dólares y del banco Familiar se habrían llevado 1.200 millones de guaraníes y unos 70.000 dólares. Del banco Ueno y de la casa de cambios Santa Rita Cambios no pudieron robar nada.

Algunos de los procesados por el caso son José Cuevas Yegros (56) y Ramón Leonardo Bogado (39), responsables de la cantera Itá Bella de emboscada de donde salieron los explosivos utilizados en Santa Rita; Emanuel Cidade Campos(26), Leandro Alfredo Portillo Achucarro (30) y Adriana Barboza Balmori (34), detenidos en Minga Guazú en el supuesto aguantadero de la gavilla; Ismael Huespe Ortiz (58), capturado en Caacupé también por vínculos con las bombas usadas en Santa Rita, y el policía Néstor Yván Ramírez Marín (29), quien se entregó en Independencia al ser señaldo como miembro del comando armado que perpetró el ataque.

El nuevo detenido por el asalto múltiple en Santa Rita es el exmilitar Adán Urunaga Cohene, de 48 años, quien fue localizado ayer en las inmediaciones de su domicilio, en el municipio de Liberación, departamento de San Pedro.

Policías de Investigaciones de Alto Paraná, quienes efectuaron el procedimiento, alegan que Adán Urunaga Cohene sería uno de los autores materiales del golpe, por lo que sugirieron a la fiscala Rocío González que ordenara su detención.

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Antecedentes del exmilitar preso por megaataque en Santa Rita

Adán Urunaga Cohene era un sargento primero de Material Bélico del Ejército Paraguayo, quien desertó de las Fuerzas Armadas en 2006.

En 2007, fue capturado en Asunción cuando supuestamente planeaba un asalto. Ya en ese momento lo apuntaban como miembro de una banda de “piratas del asfalto”.

En 2010, cayó preso luego de una feroz balacera en Luque. En ese enfrentamiento contra la Policía, murió uno de los cómplices de Adán Urunaga Cohene. Luego de su captura, fue identificado en varios otros golpes y remitido a la cárcel de Tacumbú.

En 2012, lo detuvieron en Caacupé, siempre por asalto, y luego encarcelado una vez más.

En 2016, mientras estaba preso en Tacumbú, protagonizó un intento de fuga junto a otros conocidos delincuente, por lo que los trasladaron a la Agrupación Especializada.

Ese mismo año, su celda en la Agrupación Especializada fue allanada por el asesinato de un guardiacárcel de Tacumbú y de su hijo, ocurrido en un atentado en Lambaré.

En 2018, su celda fue intervenida nuevamente en la Agrupación Especializada. Era considerado como uno de los más peligrosos del país.

En 2019, lo transfirieron de la Agrupación Especializada a Tacumbú, para que completara la sentencia que le impusieron.

Hermanos del detenido, investigados

El ahora capturado Adán Urunaga Cohene es hermano de Abilio Urunaga Cohene, de 43 años, un político colorado que llegó a ser alto funcionario de la Municipalidad de Liberación y de hecho era candidato a concejal, hasta que fue detenido el 5 de febrero pasado en dicha ciudad como sospechoso de haber organizado el homicidio del empresario pakistaní Asad Ahmed, de 56 años, ocurrido el 26 de enero pasado en Capiatá.

Por este crimen, está prófugo otro hermano de Adán y Abilio, Amado Urunaga Cohene, de 54 años, un expolicía que también registra decenas de antecedentes por asalto.