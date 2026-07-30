Concepción: eliminan cultivos de cannabis y campamentos narcos en reserva natural

Mediante denuncias recibidas por los antidrogas, se llegó hasta una zona ubicada en el distrito de San Lázaro, al norte de la ciudad de Concepción. El procedimiento fue dirigido por el Ministerio Público.

Según los datos, el lugar donde se encontraron 2 hectáreas de marihuana en etapa de cosecha, 410 kilos de marihuana picada y 17 campamentos narcos pertenece a la reserva natural Estrella Saite, propiedad del abogado Felino Amarilla.

Ninguna persona se encontraba en los alrededores donde se ubicaron las plantaciones y los campamentos que se encontraban en zonas donde se tienen cerros.

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Tanto la marihuana en etapa de cosecha como la picada y los precarios sitios utilizados por los narcotraficantes fueron destruidos.