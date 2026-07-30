Policiales
30 de julio de 2026 a la - 17:08

Concepción: eliminan cultivos de cannabis y campamentos narcos en reserva natural

Cuatro agentes de la SENAD trabajan en el campo con plantas de cannabis, bajo un cielo azul y un cartel de SENAD visible.
Operativo de la Senad para la eliminación de una extensa plantación de cannabis en la reserva natural Estrella Saite.Gentileza

Un operativo realizado este jueves por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) logró ubicar marihuana picada, plantaciones de la misma droga y numerosos campamentos narcos. Todo estaba dentro de la reserva natural privada denominada Estrella Saite.

Por Aldo Rojas

Mediante denuncias recibidas por los antidrogas, se llegó hasta una zona ubicada en el distrito de San Lázaro, al norte de la ciudad de Concepción. El procedimiento fue dirigido por el Ministerio Público.

Según los datos, el lugar donde se encontraron 2 hectáreas de marihuana en etapa de cosecha, 410 kilos de marihuana picada y 17 campamentos narcos pertenece a la reserva natural Estrella Saite, propiedad del abogado Felino Amarilla.

Ninguna persona se encontraba en los alrededores donde se ubicaron las plantaciones y los campamentos que se encontraban en zonas donde se tienen cerros.

Lea más: Senad: fusiles incautados a un policía debían estar destruidos

Tanto la marihuana en etapa de cosecha como la picada y los precarios sitios utilizados por los narcotraficantes fueron destruidos.

Fuego activo en un campamento improvisado rodeado de vegetación densa y humo ascendiendo al cielo.
Un total de 17 campamentos, utilizados por los narcotraficantes, fueron encontrados dentro de la reserva natural.