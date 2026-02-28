Concepción: constatan invasión de reserva privada Estrella Saite y encuentran plantaciones de marihuana

La denuncia señala que: “a partir del 18 de enero se procedió a vigilar el área y a evitar la propagación del fuego utilizando maquinarias pesadas. La naturaleza ayudó con dos lluvias que terminaron por apagar el incendio provocado; pero no impidieron los daños causados a más de 5.000 hectáreas de bosques y pastizales que fueron consumidos por las llamas”, señala el escrito presentado por el propietario de esas tierras, el abogado Felino Amarilla.

Los invasores habrían provocado los incendios dentro de la reserva privada.

Se menciona además que los invasores son marihuaneros y ladrones de rollos de madera y que se instalaron dentro de la reserva Estrella Saite, creada por Decreto del Poder Ejecutivo N°. 2602/ 2024.

El Ministerio Público llegó ayer a la zona con policías, militares y agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). Durante el allanamiento se pudo ubicar, mediante un sobrevuelo en helicóptero, zonas donde se veía tala de bosques y deforestaciones para cambio de uso de suelo para preparación de plantaciones y cultivo de marihuana, en tanto que también se observó plantaciones de la droga.

Lea más: La familia Denis brinda apoyo a los allegados de Almir ante falta de noticias

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Una vez ubicado el lugar exacto se pudo verificar la zona donde efectivamente se constató que en el lugar se había realizado limpieza y desmonte, en forma manual, presumiblemente con motosierras. Alrededor de esta parcela se encontraron tres campamentos en cuyo interior había colchones, víveres, enseres de cocina, ropas y herramientas, tres bolsas que contenían semillas de marihuana, entre otros.

Por orden fiscal los campamentos y lo que estaban en su interior fueron destruidos e incinerados. Ninguna persona fue encontrada en ese lugar.

Una casa

Luego la comitiva se trasladó hasta otro sitio de la reserva natural privada Estrella Saite donde se encontró una estructura en plena construcción, probablemente para una casa. En las cercanías estaban depositados varios productos forestales como tablones, vigas y postes de varias especies.

En el lugar estaban Víctor Recalde Benítez, de 42 años, y Hugo Ever Talavera, de 44 años, quienes mencionaron que fueron contratados por Gustavo Valiente Peña para realizaron trabajos de alambrados. Asimismo fue encontrada una camioneta Toyota Hilux color azul año 1993 y en cuyo habitáculo estaba habilitación del rodado a nombre de Gustavo Valiente Peña, quien sería médico veterinario, según las averiguaciones.

Alrededor del lugar se pudo ver que se hizo limpieza de campo con maquinaria pesada y aparentemente se estaba preparando el suelo para pastura artificial. Además había un tajamar y pozos artificiales para agua.

Camino

Durante el allanamiento también se constató que en las cercanías de un cerro había una apertura de un camino de unos 700 metros de longitud. Al principio se sospechó que podría ser un lugar donde funciona un pista de aterrizaje clandestina.