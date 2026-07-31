Concepción: realizan simulación de interceptación aérea

El entrenamiento denominado “Yvága Ruvicha I” se realizó con el objetivo de fortalecer la vigilancia, el control y la defensa del espacio aéreo nacional, informaron desde el Ministerio de Defensa Nacional.

Este entrenamiento se inició en el departamento de Presidente Hayes, donde el radar detectó la presencia de una aeronave que volaba en esa zona del país.

El comandante del Grupo Aerotáctico, teniente coronel Álvaro López, explicó los detalles de la actividad. “Esta aeronave estaba, como le llamamos, ‘tráfico aéreo de interés’. Hicimos el reconocimiento a distancia —con dos Super Tucanos— como dicta la Ley 6.980 y, posteriormente, procedimos a la interrogación”, sostuvo.

Agregó que: “La aeronave no respondió a nuestros requerimientos. El órgano terrestre de interceptación nos ordenó que le indicáramos a la aeronave que fuera hasta un punto determinado, que en este caso fue Concepción”, detalló.

Finalmente, mencionó que se simuló que el sistema estaba activado; entonces, cuando la avioneta aterrizó, ya fue abordada por elementos tácticos del Comando de Operaciones de Defensa Interna (Codi), que estaban en un helicóptero.

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Posteriormente participaron agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Ejército Paraguayo, la Armada Paraguaya, entre otros.

El monitoreo, dirección y control del ejercicio se realizó desde el Centro de Mando y Control de la Prefectura General Aeronáutica de la Fuerza Aérea, ubicada en la ciudad de Luque.