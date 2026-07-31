Esta es la condena para un hombre por incumplimiento del deber alimentario durante 16 años

El Ministerio Público informó que el Tribunal de Sentencia condenó a Esteban Benítez González a dos años de pena privativa de libertad, con suspensión de la ejecución de la condena, tras hallarlo responsable del hecho punible de incumplimiento del deber alimentario.

Asimismo, dispuso el pago de una compensación de G. 12.000.000 a favor de la víctima.

El ahora condenado fue denunciado por la madre de su hijo menor de edad debido al incumplimiento de la obligación de asistencia alimentaria fijada por el Juzgado de la Niñez y la Adolescencia de J. Augusto Saldívar.

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Incumplimiento del deber alimentario durante 16 años

Durante el juicio, el fiscal Ángel Gill presentó pruebas para demostrar que Benítez González contaba con capacidad económica para cumplir con la prestación alimentaria. Sin embargo, de acuerdo con la acusación, no realizó ningún pago durante 16 años, desde que la obligación fue establecida judicialmente.

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La Fiscalía señaló que el Tribunal de Sentencia, integrado por la presidenta Leticia De Gasperi y los miembros Óscar Rodríguez Massi y Dina Marchuk, resolvió condenar al acusado, además de ordenar el pago de la mencionada compensación económica a favor de la víctima.

La suspensión de la ejecución de la condena implica que, aunque el Tribunal impuso una pena de dos años de prisión, el condenado no ingresará a cumplirla de manera inmediata, siempre que cumpla las condiciones establecidas por la Justicia durante el período fijado y no incurra en nuevos hechos punibles.

En caso de incumplimiento de esas reglas, el beneficio puede ser revocado y la pena hacerse efectiva.