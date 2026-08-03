Ñeembucú: sorpresivo cambio en la Policía Nacional

Este lunes se oficializó el cambio de autoridades en la Dirección de la Policía Nacional en Ñeembucú. En un acto realizado a las 10:00 en la sede de la institución, la comisario general inspectora Martina Ramona Trinidad Ortellado hizo entrega del cargo al comisario general inspector Christian Javier Ramírez Aguilera, en cumplimiento de la Resolución Nº 727 de la Comandancia de la Policía Nacional.

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La ceremonia fue presidida por el comisario general director Pablo Fredy Ortiz González, director general de Justicia Policial.

El relevo causó sorpresa entre la ciudadanía pilarense, donde numerosos pobladores destacaban la gestión de Trinidad al frente de la Dirección de la Policía Nacional en Ñeembucú.

Aseguran que durante su administración, Ñeembucú mantuvo uno de los índices de criminalidad más bajos del país y se impulsaron importantes proyectos para fortalecer la seguridad.

Entre los principales logros de su gestión se encuentran la habilitación de la oficina de Interpol en el departamento y el avance de la sala de monitoreo del Sistema 911, cuya puesta en funcionamiento, junto con la instalación de cámaras de vigilancia, se encuentra en su etapa final.

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Asimismo, durante su gestión la Policía logró esclarecer en gran medida el millonario asalto tipo comando registrado en un supermercado de Alberdi, con la detención de los principales sospechosos vinculados al hecho.

No obstante, la ahora exdirectora también enfrentó uno de los momentos más complejos de su administración tras la muerte del joven Federico Nahuel Cáceres Sosa, ocurrida durante un confuso procedimiento policial en Alberdi, caso que derivó en una investigación judicial contra varios agentes policiales.

Hasta el momento, la Comandancia de la Policía Nacional no informó los motivos del cambio de autoridades en Ñeembucú.

El nuevo director, Christian Javier Ramírez Aguilera, asume el desafío de dar continuidad a los proyectos de fortalecimiento de la seguridad y mantener los niveles de tranquilidad que caracterizan al departamento.