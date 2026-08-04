Natalio: llegó a la comisaría denunciado por violencia familiar y constataron que era buscado por Interpol

Un episodio de violencia familiar permitió identificar a un hombre de 49 años sobre quien pesa una orden de captura internacional, requerido por la justicia argentina. Fue detenido durante una intervención de agentes de la Comisaría 17ª de Natalio, en el barrio Sagrado Corazón de Jesús, km 14.

Los intervinientes constataron en el sistema informático de la Policía Nacional que el señalado con las iniciales G. A. B. (49) cuenta con orden de captura con fines de extradición, según el oficio N° 678, de fecha 10 de mayo de 2024, firmado por el Juzgado Penal de Garantías N.° 9, a cargo del actuario interino José Manuel Borja.

El hombre tiene una causa en el vecino país calificada como “abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, por tratarse del encargado de la guarda y por convivencia preexistente con un menor de 18 años”.

Es requerido por el Juzgado de Garantías en lo Penal N° 5 del Departamento Judicial de Quilmes, con asiento en la ciudad de Florencio Varela, en la provincia de Buenos Aires. La orden de captura fue firmada por el magistrado Julián Busteros el 7 de marzo de 2023. El detenido se expone a una pena privativa de libertad de 35 años.

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El caso investigado

El hombre de 49 años es sindicado como presunto autor del abuso sexual sistemático de sus dos hijas, desde el año 2012 hasta el año 2019, en su residencia en la provincia de Buenos Aires. Las menores fueron víctimas del abuso desde que tenían 6 hasta los 10 años.

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El delito por el que es investigado en el vecino país está estipulado en los artículos 55 y 119, párrafo tercero, en función del párrafo cuarto, apartados “b” y “f”, del Código Penal de la Nación Argentina.

La denuncia de su pareja actual por violencia intrafamiliar permitió que la Policía lo identificara y lo pusiera a disposición del juzgado competente, para que se tramite el proceso de extradición. Permanece detenido en la Comisaría Primera de Encarnación, a cargo del juzgado.