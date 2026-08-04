Santaní: matan de un disparo de arma de fuego a un joven durante una fiesta bailable

Según informe de la Policía, el suceso se habría producido aproximadamente a las 00:30, en un predio comunitario ubicado al costado de una institución educativa del asentamiento Julián Portillo, de la colonia Oñondivepa, de este distrito.

La víctima fatal fue identificada como Juabian Domínguez Caballero, de 23 años, domiciliado en Calle 8 de Setiembre, distrito de Yrybucua, mientras que el presunto autor del disparo mortal sería una persona conocida como “Cacho”, con domicilio en el barrio Republicano de esta jurisdicción.

Conforme a los datos recabados por los intervinientes, el joven fallecido se encontraba participando en una fiesta organizada por la comisión vecinal del asentamiento Julián Portillo, en compañía de otros jóvenes, con motivo del aniversario de la comunidad, en el predio comunitario que queda al lado mismo de la Escuela y Colegio 3 de Agosto.

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Siguiendo la información brindada por los presentes en el lugar, se refiere que el hecho sucedió en el momento en que la víctima se disponía a abordar su motocicleta, aparentemente luego de protagonizar una discusión con el presunto autor, momento en que este último desenfundó un arma de fuego que portaba en la cintura y efectuó un disparo a la cabeza de la víctima, a consecuencia del cual falleció en el lugar.

Intervinientes

Intervinieron en el hecho efectivos de la Comisaría Nº 31ª Oñondivepa, personal de Criminalística, a cargo del comisario Fermín Aldana, y el subjefe del Departamento de Investigaciones de San Pedro, Regional San Estanislao, oficial 1.º Pablo González. Además del médico forense, Dr. Edgar Larrea, quien determinó como causa de muerte traumatismo craneoencefálico producido por disparo de arma de fuego.

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Por disposición del fiscal de la causa, Cristian González, de la Unidad Penal Nº 1 de San Estanislao, se procedió a la entrega del cuerpo a los familiares, domiciliados en la colonia 2 de Mayo del municipio de Yrybucua.

Por el momento, el supuesto autor del crimen se encuentra con paradero desconocido, cuya localización está a cargo de los investigadores del lamentable suceso.