Detienen a supuesto miembro clave del PCC en Mariano Roque Alonso

En la mañana de este miércoles, una comitiva policial y del Ministerio Público ejecutó un allanamiento en el barrio Central de la ciudad de Mariano Roque Alonso, donde fue detenido un hombre sospechoso de formar parte del grupo criminal internacional Primer Comando Capital (PCC).

Según el informe del Departamento de Lucha contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional sobre el procedimiento, la persona detenida fue identificada como Sergio Francia Bernal (25), alias ‘Bada’.

El operativo fue realizado en el marco de la investigación de un supuesto hecho de homicidio doloso, según reza el informe policial.

Sin embargo, en conversación con ABC Color hoy, el comisario Pedro Lesme, del Departamento de Lucha contra el Crimen Organizado, afirmó que el detenido es investigado por varios presuntos hechos de homicidio.

“Activando en forma constante” con PCC

El comisario Lesme dijo que las autoridades creen que Francia Bernal estaba “activando en forma constante” para el PCC y lo describió como “una de las sintonías importantes dentro de la organización”, pero no dio detalles adicionales sobre su supuesto rol dentro de esa estructura criminal.

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Dentro de la estructura del PCC, se describe como ‘sintonía’ a un miembro que tiene un rol gerencial dentro de la organización.

El comisario Lesme afirmó que Francia Bernal fue objetivo de otros operativos policiales previos, de los cuales logró escapar.

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El allanamiento en Mariano Roque Alonso fue encabezado por el agente fiscal Christian Ortiz.

En paralelo, tuvo lugar esta mañana un operativo en el barrio Tacumbú de Asunción ante sospechas de que allí esté ubicado un laboratorio de acopio, procesamiento y distribución de narcóticos derivados de cocaína al que Francia Bernal estaría vinculado, comentó a ABC el comisario Luis López, jefe del Departamento de Lucha contra el Crimen Organizado.

“Por la posición que tiene (Francia Bernal) dentro del PCC, no se descarta que pueda ser mandante o autor directo de varios hechos”, agregó el jefe policial.

PCC, crimen trasnacional con fuerte presencia en Paraguay

El Primer Comando Capital fue fundado por personas privadas de su libertad en una cárcel de Sao Paulo, Brasil, en la década de 1990.

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Desde entonces, ha expandido su influencia a Paraguay –particularmente en zonas fronterizas con territorio brasileño- y a varios otros países de la región sudamericana e incluso fuera de Latinoamérica.

En mayo de este año, el PCC fue declarado una organización terrorista global por el gobierno de los Estados Unidos.