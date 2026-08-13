PJC: imputan y piden prisión para supuesto proveedor de drogas a la Penitenciaría Regional

El fiscal antidrogas de Amambay, Celso Morales, informó que formuló imputación contra Heriberto Ramón García Gauto (42), y pidió al juzgado que lo remita a la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero.

Morales informó que la acción penal abierta respecto a García Gauto es por “Tenencia y Comercialización de Drogas Prohibidas” y se dio tras el hallazgo de más de 2 kilos de cocaína y algo de marihuana en la propiedad del procesado, durante un allanamiento de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

Segundo detenido quedó desvinculado

El fiscal Celso Morales dijo que desvinculó al segundo detenido durante la operación de incautación de drogas, identificado como Alexis Chamorro Gómez, ya que se determinó que el mismo se encontraba casualmente en la vivienda del único objetivo, que era García Gauto, y no hay indicios de que sea partícipe de narcotráfico.

Aceptó su responsabilidad, afirman

El fiscal antidrogas de Amambay, Celso Morales, señaló que Heriberto Ramón García Gauto, durante su declaración indagatoria, aceptó su responsabilidad respecto a las drogas encontradas en su vivienda.

Morales indicó que, según los investigadores de la Senad, el ahora imputado era el proveedor de estupefacientes en los centros de expendio al menudeo de la zona, además de la misma Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero.

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De esta manera, se deduce que, según los antidrogas, García Gauto era el que alimentaba un esquema de microtráfico en el establecimiento penitenciario de la ciudad. Morales no descartó que integrantes del sistema penitenciario sean investigados en el marco del caso abierto.

La vivienda allanada el jueves último por la Senad, ubicada en el barrio Santa Ana, queda a pocos metros de la cárcel de la capital departamental.

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Intentamos obtener la versión del Ministerio de Justicia sobre el punto, pero desde dicha cartera informaron que el portavoz natural, Cnel. (R) Rubén Peña, se encuentra con reposo médico y que el viceministro Rubén Maciel está de viaje. Estamos abiertos en caso de que deseen emitir una declaración institucional.